Trump: Koniec z cenzurą w USA. Pod lupę trafi administracja Bidena

Decyzja prezydenta USA zakłada ponadto zbadanie działań cenzuralnych prowadzonych przez administrację Joe Bidena. Dokument podkreśla znaczenie Pierwszej Poprawki do Konstytucji, gwarantującej prawo do swobodnej wypowiedzi bez ingerencji rządu. Zawiera również krytykę administracji Biden-Harris, która zdaniem Trumpa przez ostatnie cztery lata naruszała prawo do wolności słowa. Działo się to poprzez wywieranie presji na platformy internetowe w celu moderowania lub usuwania treści niezgodnych z preferowaną narracją rządową.

W rozporządzeniu stwierdzono, że państwowa cenzura jest nieakceptowalna w wolnym społeczeństwie. Polityka Stanów Zjednoczonych musi zapewniać: ochronę konstytucyjnego prawa do wolności słowa, zakaz angażowania się urzędników federalnych w działania ograniczające swobodę wypowiedzi obywateli, brak wykorzystywania środków publicznych do działań cenzuralnych oraz identyfikację i korektę działań rządu z przeszłości, które naruszały wolność słowa.

Dokument zobowiązuje Prokuratora Generalnego do przeprowadzenia szczegółowego śledztwa dotyczącego działań rządu w ciągu ostatnich czterech lat. Jego wyniki, wraz z propozycjami działań naprawczych, mają zostać przedstawione prezydentowi USA.

Decyzja Trumpa wpisuje się w szerszy kontekst dochodzeń prowadzonych przez Kongres w sprawie tzw. "Kompleksu Przemysłowego Cenzury" oraz postępowań sądowych, w których poszkodowani domagają się rekompensat za łamanie wolności słowa. Rozporządzenie ma na celu zapobieganie podobnym praktykom w przyszłości.

Pierwsze decyzje Trumpa

W pierwszym dniu urzędowania Trump ogłosił stan wyjątkowy na granicy z Meksykiem. Umożliwił wysłanie tam dodatkowych wojsk, a także przywrócił politykę odsyłania do Meksyku osób obiegających się o azyl.

Prezydent USA podpisał wiele rozporządzeń, m.in. zniósł regulacje w kwestii wydobycia ropy naftowej oraz wycofał się z paryskiego porozumienia klimatycznego. Zdecydował też o wstrzymaniu egzekwowania ustawy zakazującej funkcjonowania TikToka. Wypisał Amerykę ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), a Kubę przywrócił na listę państw wspierających terroryzm. Cofnął też decyzję o nałożeniu sankcji na żydowskich osadników na Zachodnim Brzegu.

Trump zapowiedział, że wyda decyzje nakazujące likwidację federalnych programów różnorodności i zobowiąże rząd do uznawania wyłącznie płci przypisanej przy urodzeniu.

