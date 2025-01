Zbadano opinie Polaków o rządzie Tuska. Tak źle nie było od dawna

Wyniki badań przynoszą bardzo złe wieści dla koalicyjnego rządu Donalda Tuska. Oceny spadły nie tylko w kategorii ogólnej, ale także w kwestii oceny wyników działalności rządu i wpływu prowadzonej przez niego polityki na poprawę sytuacji gospodarczej.

Fatalne wyniki rządu

Zgodnie z wynikami badania 31 proc. respondentów wyraża poparcie dla urzędującego gabinetu. Z kolei 43 proc. jest jego przeciwnikami. Co nie dziwi, najwięcej zwolenników znajduje się w elektoracie Koalicji Obywatelskiej. W tej grupie poparcie dla rządu deklaruje 88 proc. badanych. Władze popiera także 53 proc. wyborców Lewicy oraz 45 proc. głosujących na Trzecią Drogę.

Wśród wyborców PiS przeważają przeciwnicy rządu (89 proc.). Również głosujący na Konfederację (82 proc.) wyrażają negatywne oceny gabinetu Donalda Tuska.

55 proc. ankietowanych negatywnie ocenia działalność rządu. Z kolei 56 proc. respondentów uważa, że polityka rządu nie stwarza szans na poprawę sytuacji gospodarczej. Jednocześnie 52 proc. badanych wskazało, że są niezadowoleni z tego, że na czele rządu stoi Donald Tusk.

Spadek notowań

Styczniowe notowania pokazują spadek poparcia dla rządu Tuska. W listopadzie ubiegłego roku 34 proc. badanych przez CBOS wyrażało poparcie dla rządu. W grudniu było to już tylko 32 proc. Z kolei w dwóch ostatnich miesiącach 2024 roku liczba przeciwników kształtowała się na poziomie 40 proc.

W grudniu ponad połowa ankietowanych (51 proc.) miała krytyczne zdanie o pracy rządu. Jednocześnie spadła liczba pozytywnych ocen jego działalności – o 1 pkt proc. do 36 proc. Średnia pozytywnych ocen działalności rządu z pierwszych sześciu miesięcy roku 2024 wynosiła 42 proc., podczas gdy w drugiej połowie roku było to 37,16 proc. W tym samym czasie średni odsetek ocen negatywnych wzrósł z 43 proc. do 49,33 proc.

W grudniu pogorszyły się też opinie o premierze Donaldzie Tusku. Ponad połowa badanych (54 proc., wzrost o 3 pkt. proc. w stosunku do listopada.) deklaruje niezadowolenie z faktu, że to właśnie lider Koalicji Obywatelskiej pełni funkcję szefa rządu.

