Będzie rozłam w koalicji? "Niech Tusk sobie przegłosuje z PiS-em"

Donald Tusk zapewnił, że propozycja Rafała Trzaskowskiego zostanie wkrótce rozpatrzona przez rząd. "Propozycja Prezydenta Rafała Trzaskowskiego, aby wypłacać 800 plus tylko tym migrantom, również Ukraińcom, którzy rzeczywiście mieszkają, pracują i płacą podatki w naszym kraju, zostanie pilnie rozpatrzona przez rząd. Ja jestem na tak" – napisał Tusk w czwartek na portalu społecznościowym X.

Anna Żukowska z Lewicy już poinformowała, że jej klub nie poprze planów premiera. Poseł zasugerowała, że Tusk będzie musiał oprzeć się na głosach PiS i Konfederacji.

"Lewica do tego antyuchodźczego, nieracjonalnego, populizmu nie przyłoży ręki. Ale Tusk to sobie przegłosuje z PiS-em i Konfederacją" – zapewnia Żukowska.

twitter

Najpierw Trzaskowski, potem PiS, teraz Tusk

Wcześniej prezydent Warszawy i kandydat KO na prezydenta Polski Rafał Trzaskowski zaapelował do rządu o podjęcie prac nad zmianą prawa, aby świadczenia takie jak 800 plus były wypłacane Ukraińcom pod warunkiem, że mieszkają, pracują i płacą podatki w Polsce.

W reakcji na propozycję Trzaskowskiego szef klubu PiS Mariusz Błaszczak poinformował, że jego ugrupowanie złożyło w Sejmie projekt nowelizacji ustawy ograniczający program 800 plus tak, aby świadczenie otrzymywali Ukraińcy pracujący i płacący podatki w Polsce.

Ograniczenia "socjalu" dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polsce od dawna domagają się rownież posłowie Konfederacji.

800 plus. Komu przysługuje świadczenie na dziecko?

W ramach programu 800 plus rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na osiągane dochody. Program został wprowadzony przez rząd PiS w 2016 r., początkowo jako 500 plus.

Na mocy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa świadczenie 800 plus przysługuje także rodzicom ukraińskich dzieci przebywających w Polsce, pod warunkiem realizacji obowiązku szkolnego.

Od tej zasady jest jeden wyjątek: w roku szkolnym 2024/2025 uczniowie uczący się w klasie programowo najwyższej w szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty nie są objęci obowiązkiem uczęszczania do polskich szkół. Mogą dokończyć edukację w formule online.

Czytaj też:

Mentzen przypomina, jak wiele świadczeń podatnicy opłacają Ukraińcom