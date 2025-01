Europejczycy marzną przez von der Leyen. Może i ona powinna marznąć z nami?

A skoro to przez eurokratów marzną obywatele państw UE – a marzną, i to coraz bardziej, bo z powodu idiotycznego unijnego dyktatu "Zielonego Ładu" (Fit For 55, ETS1, ETS2, itd., itp.) nie stać ich na lepsze ogrzanie swych domostw – to trzeba wyrównać szanse i wprowadzić takie same – także odpowiednio niskie – temperatury we wszystkich budynkach wszystkich agend Unii Europejskiej, w tym we wszystkich budynkach Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego itd., itp. Ale nie tylko tam, lecz także we wszystkich służbowych domach i mieszkaniach wszystkich eurokratów (w tym eurourzędników) i eurodeputowanych.