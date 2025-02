"Kretyński pomysł". Zandberg pyta o szantaż

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, zorganizowanej przed siedzibą Ministerstwa Rozwoju i Technologii, kandydat partii Razem w wyborach prezydenckich, mocno skrytykował działania resortu pod kierownictwem ministra Krzysztofa Paszyka (PSL-Trzecia Droga).

Briefing dotyczył "kontrowersji wokół działalności ministra Krzysztofa Paszyka oraz ryzyka dla wypłaty Polsce części środków z KPO".

W ocenie Zandberga resort pod kierownictwem Paszyka stał się "Ministerstwem Nieróbstwa i Gospodarczego Niedorozwoju". Szczególną uwagę poświęcił problemom związanym z mieszkalnictwem, podkreślając, że przez półtora roku od powołania rządu "w tej sprawie nie ruszyło do przodu kompletnie nic".

Zandberg: Wraca kretyński pomysł dopłat do banków i deweloperów

Również podczas debaty sejmowej w środę Adrian Zandberg zwrócił uwagę na problemy związane z polityką mieszkaniową ekipy rządzącej.

– Znowu wraca kretyński pomysł dopłat dla banków i deweloperów. Najpierw minister Paszyk z Trzeciej Drogi rozwala budownictwo społeczne i okazuje się, że nawet te grosze zapisane w budżecie nie trafiają do samorządów i do TBS-ów, tak jak trafić powinny, a potem politycy Platformy zapowiadają kolejny program, który napompuje ceny mieszkań – powiedział współprzewodniczący partii Razem

Kandydat na prezydenta: Czy oni mają jakieś kompromitujące zdjęcia?

Kandydat na prezydenta zwrócił się bezpośrednio do posłów koalicji rządzącej. – Czy was ci deweloperzy czymś szantażują? Czy oni mają jakieś kompromitujące zdjęcia waszych rodzin, albo grożą, że otrują wam psy albo koty? No bo to jest po prostu niezrozumiałe, jak można pchać tak kretyński projekt, który po prostu zniszczy szanse życiowe młodego pokolenia – mówił Zandberg.

Podczas przemówienia parlamentarzysty padła dość wyraźna sugestia.

– Jedyne inne racjonalne wytłumaczenie tego uporu w tej sprawie jest takie, że ktoś wam zapłacił za kampanię wyborczą i teraz oczekuje spłaty politycznych długów – stwierdził poseł Lewicy Razem.

Czytaj też:

Rekonstrukcja rządu. Minister Tuska przestrzegaCzytaj też:

Rekonstrukcja rządu po wyborach prezydenckich. "Większe przesilenie"