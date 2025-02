Skrzypczak o Błaszczaku: Nie ma najmniejszego pojęcia o historii

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar skierował do marszałka Sejmu Szymona Hołowni wniosek o uchylenie immunitetu Mariusza Błaszczaka. Sprawa dotyczy decyzji byłego szefa MON o odtajnieniu w czasie kampanii wyborczej strategicznego planu użycia Sił Zbrojnych "Warta". Rzecznik prasowa prokuratora generalnego Anna Adamiak przekazała, że ocena dowodów dostarczyła podstaw do przyjęcia "dostatecznie uzasadnionego podejrzenia", że Mariusz Błaszczak "przekroczył swoje uprawnienia". Były szef MON miał znieść klauzule "ściśle tajne" oraz "tajne" z dokumentów planowania operacyjnego szczebla strategicznego, mimo że – zdaniem Prokuratury Krajowej – nie ustały ustawowe przesłanki ochrony zawartych w nich informacji niejawnych.

"To skazanie żołnierzy na śmierć"

– Polska jest "wyjątkowa". Politycy dla korzyści politycznej są w stanie zdradzić plan obrony ojczyzny – oburza się na Błaszczaka gen. Waldemar Skrzypczak. – Po drugie, czy pan Błaszczak pokazał swój plan obrony? Może do malutkich mówić, ale nie do takich, którzy mają doświadczenie wojskowe – komentuje.

Wojskowy podkreśla, że jeśli polityk PiS stwierdza, że "nie odda piędzi ziemi, to oznacza, że nie ma najmniejszego pojęcia o historii". – Błaszczak przy tym jest historykiem. W mojej ocenie raczej "histerykiem". Nie może być tolerancji dla kogoś, kto śmie zdradzać plany ojczyzny. Za nim kryją się dziesiątki tysięcy walczących żołnierzy. Ujawnienie planów skazuje ich na śmierć, bo wróg je wykorzysta – zarzuca gen. Skrzypczak i dodaje: – Jeszcze raz zapytam, jaką obronę miał Błaszczak i jego generałowie? Chciałbym się z nimi skonfrontować i żeby mnie przekonali, że mieli lepszy plan. Gdyby to (ujawnienie planów) zrobił żołnierz, generał czy pułkownik, to już dawno by siedział zamknięty i ludzie by o nim zapomnieli, a tutaj zdrada ojczyzny ma być tolerowana?

