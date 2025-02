Donald Tusk uderza w polskich polityków. "Trudno to zrozumieć?!"

"Jawne, czasem wręcz entuzjastyczne wspieranie przez niektórych polskich polityków prorosyjskich tendencji w Europie i na świecie uderza wprost w polską rację stanu i nasze bezpieczeństwo. Czy to naprawdę tak trudno zrozumieć?!" – napisał Donald Tusk w mediach społecznościowych.

Premier jednak nie wyjaśnił, ani jakich polityków ma na myśli, ani o jakich "prorosyjskich tendencja" mówi.

Sprzeciw dla Ukrainy w NATO

Być może premierowi chodzi o sprzeciw niektórych polityków wobec wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej oraz NATO. Swoje obiekcje w tym temacie wyrażali m.in. wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, kandydat w wyborach prezydenckich Karol Nawrocki, czy politycy Konfederacji.

– Dla wszystkich uczestników i obserwatorów tych rozmów jest jasne, że nie ma miejsca dla Ukrainy w NATO. Politycy, którzy mówili co innego oszukiwali Ukraińców i własną opinię publiczną. Jestem przekonany, że Polacy nie chcieliby Ukrainy w NATO. Nikt o normalnych zmysłach nie chce, żeby rozpoczęła się wojna polsko-rosyjska – mówił w rozmowie z Onetem Przemysław Wipler.

– Dziś nie widzę Ukrainy w żadnej strukturze – ani w Unii Europejskiej, ani w NATO – do momentu rozstrzygnięcia tak ważnych dla Polaków spraw cywilizacyjnych – powiedział w środę prezes IPN, kandydat na prezydenta popierany przez PiS Karol Nawrocki.

– Uważam, że bez zakończenia tej sprawy, bez uszanowania i upamiętnienia ofiar nie ma mowy o wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej – powiedział z kolei Władysław Kosiniak-Kamysz o upamiętnieniu ofiar Rzezi Wołyńskiej.

Najpierw Putin, później Zełenski

Przypomnijmy, że w środę rano doszło do rozmowy telefonicznej pomiędzy Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem. Przywódcy omówili m.in. kwestię wypracowania rozwiązania zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. Po rozmowie prezydent USA zamieścił wpis na platformie Truth Social. Stwierdził, że zarówno on, jak i Putin chcą "powstrzymać miliony ofiar wojny Rosji i Ukrainy".

Trump – zgodnie z zapowiedzią – zadzwonił też do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. "Długo rozmawialiśmy o możliwościach osiągnięcia pokoju, omówiliśmy naszą gotowość do współpracy na poziomie zespołowym oraz możliwości technologiczne Ukrainy – w tym drony i inne zaawansowane gałęzie przemysłu. Jestem wdzięczny prezydentowi Trumpowi za jego zainteresowanie tym, co możemy razem osiągnąć. (...) Prezydent Trump podzielił się szczegółami rozmowy z Putinem" – poinformował Zełenski.

