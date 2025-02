"Zamiast sięgać po tuskowe srebrniki..." Matecki w mocnych słowach do biskupów

Za pieniądze podatników w Polsce tworzone są Centra Integracji Cudzoziemców, których obowiązek uruchamiania wynika z paktu migracyjnego UE. Rząd twierdzi, że nie będą to ośrodki kwaterunkowe, lecz punkty informacyjno-usługowe, w których imigranci skorzystają z lekcji języka polskiego lub opieki psychologicznej dla dzieci. Opozycja z kolei ostrzega, że to element przygotowań do masowego zalewu Polski pozaeuropejskimi imigrantami.

Zaangażowanie Kościoła i reakcja wiernych

W tworzenie centrów dla migrantów zaangażowała się również część hierarchii kościelnej. Spotkało się to ze sprzeciwem wielu wiernych. Sprawę skomentował poseł PiS Dariusz Matecki.

"Powiedzmy wprost – zaangażowanie Kościoła w projekty centrów dla migrantów to może być największy błąd Kościoła w III RP. Zamiast sięgać po tuskowe srebrniki, zajmijcie się np. walką z chrystianofobią w kraju, a nie obsługą islamistów" – napisał polityk na portalu X.

Matecki do wpisu dołączył nagranie z Centrum Integracji Cudzoziemców w Suwałkach. Film udostępnił wcześniej Kamil Wysocki, lider Konfederacji na Mazurach. Widać na nim m.in. protestującą mieszkankę miasta. – Jak chcecie modlić się do Allaha, to wybudujcie w Ełku meczet – podkreśliła.

Głos zabrał również dyrektor Caritas Diecezji Ełckiej ks. Dariusz Kruczyński – Tylko dziesięć procent załogi nowego Centrum Dystrybucji Dino w Białej Piskiej to będą Polacy – poinformował.

twitter

W Polsce powstają centra dla migrantów

Przemysław Binkowski z Ruchu Narodowego opublikował odpowiedzi, jakie otrzymał z szestanstu Urzędów Marszałkowskich w kwestii lokalizacji Centrów Integracji Cudzoziemców (CIC). Są w nich podane planowane lokalizacje CIC-ów w większości województw.

"Aktualna lista Centrów Integracji Cudzoziemców w całej Polsce. Poniżej lista zrobiona na podstawie odpowiedzi wszystkich 16 Urzędów Marszałkowskich do których w styczniu 2025 wysyłałem pisemne zapytanie o wskazanie: 1. Adresu CIC 2. Daty otwarcia 3. Kosztów przedsięwzięcia" – napisał Binkowski.

W załączonym materiale pokazał dane z większości województw. Na plus wyróżnia się tu woj. warmińsko-mazurskim, w którym nie funkcjonują obecnie i w planach powstania ośrodków na imigrantów.

Brakuje szczegółowych informacji z kilku województw. W kujawsko-pomorskim "na obecną chwilę nie są znane dokładne adresy" CIC-ów. Otwarcie "najprawdopodobniej nastąpi w II kwartale" obecnego roku. Z kolei w województwie mazowieckim "trwają prace związane z najmem lokali". "Otwarcie CIC jest zaplanowane na I kwartał 2025 r". – napisano.

Czytaj też:

Nawrocki na granicy polsko-niemieckiej. Alarmuje o fali nielegalnej migracjiCzytaj też:

Niemcy chcą odsyłać migrantów do Polski. Mają wyjechać jak najszybciej