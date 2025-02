Nawrocki na granicy polsko-niemieckiej. Alarmuje o fali nielegalnej migracji

Kandydat na prezydenta popierany przez PiS zapewnił, że jako głowa państwa podejmie zdecydowane kroki, by zapewnić bezpieczeństwo polskim granicom.

– 30 kilometrów stąd Niemcy stworzyli ośrodek dla nielegalnych migrantów, w których jest tylko łóżko, chleb i woda. Ci nielegalni migranci za moment, od 1 marca zaczną przekraczać polską granicę i narażać na niebezpieczeństwo państwo polskie: Polki, Polaków i nasze dzieci – podkreślił. – Jako prezydent Polski, nigdy się na to nie zgodzę! – zaznaczył prezes IPN.

twitter

Kowalski: Granica jest otwarta dla podrzucanych imigrantów

Sytuację na polsko-niemieckiej granicy sprawdził też Janusz Kowalski. Poseł PiS alarmuje, że granica jest "otwarta dla podrzucanych migrantów".

"Sprawdziłem sytuację na polsko-niemieckiej granicy i w Görlitz w Niemczech. Po stronie niemieckiej kontrolowane są samochody. Po stronie polskiej – granica niestety szeroko otwarta dla podrzucanych za zgodą rządu Donalda Tuska migrantów" – napisał w niedzielę na platformie X. Polityk opublikował także nagranie.

– Granica polsko-niemiecka. Jestem już w zasadzie w niemieckim Görlitz. Przede mną polski Zgorzelec. (...) Niemcy kontrolują samochody – wskazał.

– Musimy dzisiaj chronić polsko-niemieckiej granicy, ponieważ przez takie właśnie miejsca przerzucani są do Polski migranci za sprawą bezczynności Donalda Tuska i jego przyzwolenia na to, żeby Niemcy przerzucali do Polski tysiące nielegalnych imigrantów – mówił Kowalski. – Chrońmy granicę polsko-niemiecką. Róbmy zdjęcia. Informujmy o nielegalnym przyjmowaniu przez Donalda Tuska imigrantów – wezwał poseł PiS.

Od początku marca imigranci będą trafiać do Polski

Niemieckie władze przyspieszają przesyłanie do Polski nielegalnych imigrantów. W tym celu w Eisenhuettenstadt przy granicy z Polską powstało tzw. Centrum Dublińskie. Od początku marca nielegalni imigranci z tego ośrodka zaczną trafiać do Polski. Będzie ich konwojować niemiecka policja. Według strony niemieckiej chodzi o osoby, które wcześniej ubiegały się o azyl w Polsce.

To przedsięwzięcie na razie niezwiązane z paktem migracyjnym. "Odesłania" mają się odbywać na podstawie Konwencji dublińskiej.

W ubiegłym tygodniu Olaf Scholz poinformował, że Berlin przedłuży kontrole na wszystkich swoich granicach o sześć miesięcy. Niemiecki kanclerz przekazał, że o swojej decyzji powiadomił już Komisję Europejską. Podczas przedwyborczej debaty Scholz stwierdził, że wymusił "pewne decyzje" na przywódcach państw ościennych.

Czytaj też:

Poseł PiS bije na alarm. "Granica szeroko otwarta dla migrantów"Czytaj też:

Niemcy chcą odsyłać migrantów do Polski. Mają wyjechać jak najszybciej