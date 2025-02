Poseł KO żądał od policjanta, aby mu zasalutował. Teraz się tłumaczy

Pod koniec stycznia telewizja wPolsce24 ujawniła, że między politykiem KO Jarosławem Urbaniakiem a policjantem doszło do nieprzyjemnego incydentu. Urbaniak domagał się od funkcjonariusza, aby ten założył czapkę i mu zasalutował.

– To co? To czapka i salutować do posła – powiedział poseł KO. Wyraźnie zdziwiony policjant zapytał: "Co? Ja? Naprawdę?". Film był szeroko rozpowszechniany przez polityków PiS i wywołał falę krytyki pod adresem Urbaniaka.

"Poseł Tuska Jarosław Urbaniak rozkazywał policji, aby ta mu salutowała, bo jest posłem! Co za buc. Dokładnie tak zachowuje się jako przewodniczący komisji immunitetowej. Kompletny odlot" – komentował Sebastian Kaleta z PiS.

Poseł tłumaczy zajście

Teraz Urbaniak postanowił zabrać głos w sprawie. Polityk stwierdził, że cała sytuacja wyglądała zupełnie inaczej, a jego reakcja była odpowiedzią na niekulturalne zachowanie policjanta.

– Zaczęło się od bardzo nieładnego zachowania policjanta, który poszukiwał mnie w trakcie zamieszania w trakcie spotkania wyborczego. I na moją wyciągniętą rękę i "dzień dobry" odmówił głośno podania tej ręki. Powiedział: "ja panu tej ręki nie podam". Spotkało mnie to pierwszy raz po 9 latach. Nie znałem młodego człowieka o niskiej szarży. Żaden policjant, nawet milicjanci tak się nie zachowywali. Policjanci nie są od tego by demonstrować swoje poglądy polityczne – stwierdził Urbaniak na antenie Radia Poznań.

Poseł dodał, że do tej pory nie został przeproszony za cały incydent oraz, że "w podwórzu załatwiało się to jeszcze bardziej ostro". Swoje słowa tłumaczył zaś emocjami. W jego ocenie "policjant wydaje się bardzo zadowolony z tego, że demonstracyjnie postawił się posłowi". Wezwał także stację wPolsce24 do opublikowania całego materiału z zajścia.

