Czy Bóg nie ma płci?

Rodzinny poranek. Wszyscy śpieszą się do swoich obowiązków. Przed łazienką ustawiła się już kolejka. Najmłodsza latorośl miała „tylko wziąć prysznic”, ale już od blisko godziny okupuje to tak nieodzowne o poranku domowe pomieszczenie. Ojciec rozważa już, czy nie umyć zębów w kuchni, od czego powstrzymuje go żona. Brat przestępuje z nogi na nogę. Wreszcie drzwi się otwierają. Matka już podnosi ton głosu, żeby wylać swoją frustrację, a ojciec i brat dziewczyny chcą ochoczo dołączyć do tego chóru, ale obydwoje rodzice spoglądają znacząco po sobie. Obydwoje spóźnią się także dziś do pracy. Syn ma na szczęście do szkoły na godz. 9.50.

Oto do łazienki weszła Zuzia, a wyłoniła się Zuzanna, która dziś po raz pierwszy zrobiła swój makijaż. Roznosi się za nią woń perfum. Ma starannie ułożone włosy, które jakoś niespotykanie błyszczą. Jak zareaguje dziś o poranku ta rodzina na ten wyraźny przejaw kobiecości? Jak zareagują mama, tata i starszy brat? Jak w ogóle rodzą się męskość i kobiecość, zwłaszcza w dzisiejszych rodzinach, i jak są definiowane w sporach kulturowych?

*

Większości osób dorosłych wydaje się, że mężczyzną lub kobietą stali się samoczynnie. Nie pamiętamy, jak do tego doszło. Pewne kwestie traktujemy jako oczywiste. O ile mężczyzną lub kobietą się rodzimy, o tyle męskość i kobiecość trzeba jednak w dużej mierze ukształtować. Bezwiednie przekazujemy tu pewne międzypokoleniowe wzorce. To proces zazwyczaj nieświadomy i składający się z wielu drobnych sytuacji, komunikatów, czasem niewerbalnych, ale zachodził u każdego z nas. Na ten proces składają się nasze ciało, wpływ naszej rodziny i najbliższego otoczenia, rówieśników, a współcześnie także popkultury.

O takim biopsychospołecznym modelu rozwoju tożsamości płciowej traktuje większość teorii psychologicznych. Być może jeszcze ważniejszy jest tzw. proces modelowania. Mimowolnie identyfikujemy się jako dzieci z osobą z najbliższego otoczenia, która jest wzorcem naszej płci – chłopcy naśladują więc ojca, a dziewczynki matkę. „Wzorują się” na niej.