Hołownia złamał ustalenia? "Miał nie wnosić tej ustawy"

We wtorek szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka poinformowała, że prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę obniżającą składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. – Ta ustawa budzi bardzo poważne wątpliwości w zakresie sprawiedliwości społecznej, jest wprost sprzeczna z zasadami konstytucyjnymi – powiedziała Paprocka na konferencji prasowej. Jak podkreśliła, nie można wprowadzić tak istotnych zmian bez konsultacji ze stroną społeczną.

Szefowa KPRP zaznaczyła, że prezydent Andrzej Duda jest otwarty na dyskusję na temat korekty sposobu opłacania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców. – Takie zmiany, jakiekolwiek zmiany, wprowadzone w tak newralgicznej dla nas wszystkich dziedzinie muszą się odbywać zgodnie z wymogami konstytucji – dodała.

Pod koniec kwietnia premier Donald Tusk zapowiedział, że jeśli prezydent Andrzej Duda zawetuje obniżenie składki zdrowotnej, to podejmie kroki, by wrócić do tego tematu po wyborach prezydenckich.

Czarzasty ma pretensje do koalicjantów

Współprzewodniczący Nowej Lewicy i wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty nie krył zadowolenia z decyzji prezydenta. – Od początku mówiliśmy, że to jest zła ustawa – zaznaczył w programie "Kropka nad i" w TVN24. – Nie jestem zadowolony z tego, że rząd przegłosował tę składkę razem z Konfederacją. Bo jutro może będą głosowali np. płatne bądź bezpłatne studia – wskazał.

– Może premier Donald Tusk chciał ratować przedsiębiorców, ale ta ustawa przedsiębiorców nie ratowała – ocenił Czarzasty.

– Jeżeli Hołownia, bo on wnosił tę ustawę dot. składki zdrowotnej, chociaż miał nie wnosić, bo żeśmy się w październiku umówili, że wszystkie trudne sprawy robimy po wyborach prezydenckich... Mówiliśmy to na rządzie, stawialiśmy jasno nasze stanowisko. Jeżeli komuś wydaje się, że w przeciągu roku mały przedsiębiorca, który ma 5 tys. zł przychodu miesięcznie zyska 1 tys. zł, to zatrudni nowego pracownika albo kupi maszynę, to nie ma zielonego pojęcia o tym, o czym mówi – stwierdził.

