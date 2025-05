Prezydent odpowiedział na zaczepkę Tuska. "Denerwują się"

We wtorek szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka poinformowała, że prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę obniżającą składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. – Ta ustawa budzi bardzo poważne wątpliwości w zakresie sprawiedliwości społecznej, jest wprost sprzeczna z zasadami konstytucyjnymi – powiedziała Paprocka na konferencji prasowej. Jak podkreśliła, nie można wprowadzić tak istotnych zmian bez konsultacji ze stroną społeczną.

Szefowa KPRP zaznaczyła, że prezydent Andrzej Duda jest otwarty na dyskusję na temat korekty sposobu opłacania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców. – Takie zmiany, jakiekolwiek zmiany, wprowadzone w tak newralgicznej dla nas wszystkich dziedzinie muszą się odbywać zgodnie z wymogami konstytucji – dodała.

Prezydent Duda odpowiedział premierowi

Decyzja prezydenta Andrzeja Dudy bardzo nie spodobała się premierowi Donaldowi Tuskowi. "PiS podwyższył składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Zaproponowałem jej obniżenie. Prezydent Duda obniżenie zawetował. Szkodzą, bo wciąż mogą. Zostało 91 dni, 9 godzin i 2 minuty" – stwierdził szef rządu za pośrednictwem platformy X.

Prezydent postanowił odpowiedzieć premierowi. "Denerwują się, bo nie umieją dodać swoim inaczej niż kosztem większości ludzi. A wciąż nie mogą. Nie pozwólcie!" – napisał Andrzej Duda.

Przypomnijmy, że 4 kwietnia Sejm uchwalił obniżkę składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. "Za" głosowało 213 posłów, przeciw było 190, a 25 wstrzymało się od głosu. Projekt poparło 152 posłów Koalicji Obywatelskiej i 59 Trzeciej Drogi. Przeciwko głosowali politycy PiS (166 ze 190), Razem oraz Nowej Lewicy. Posłowie Konfederacji wstrzymali się od głosu. Jak argumentowali, nie poparli projektu, bo podwyższa on składkę zdrowotną 100 tys. przedsiębiorców na ryczałcie.

Zawetowana ustawa przewidywała obniżenie od 2026 r. składki zdrowotnej dla części przedsiębiorców. Zmiany kosztowałyby budżet państwa 4,6 mld zł. Pod koniec kwietnia premier Donald Tusk zapowiedział, że jeśli prezydent Andrzej Duda zawetuje obniżenie składki zdrowotnej, to podejmie kroki, by wrócić do tego tematu po wyborach prezydenckich.

