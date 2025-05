Na końcówce kampanii "Wyborcza" zaatakowała Zandberga. "Przypomina się 1997"

W najnowszej "Wyborczej" możemy przeczytać artykuł, w którym zestawiono dwóch lewicowych polityków – Adriana Zandberga oraz Magdaleny Biejat. Wymowa tekstu jest jednoznacznie korzystna dla kandydatki Lewicy. "Dlaczego w tym starciu »Sigma Biejat« wygrywa z »potężnym Duńczykiem«?" – brzmi tytuł artykułu.

Do tekstu odniósł się już sam lider partii Razem, który nie krył rozbawienia całą sytuacją. We wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych polityk wbił szpilę dziennikarzom popularnej gazety.

"Aż się przypomina 1997. Wyborcza stawała wtedy na uszach, by pomóc liberałom i zepchnąć pod próg prospołeczną UP. Jak pisanie bzdur nie wystarczyło, na koniec zlamali prawo publikując pseudosondaż tuż przed wyborami. Adam na emeryturze, ale jakościowe dziennikarstwo bez zmian" – stwierdził kandydujący w wyborach Zandberg.

Wybory już w niedzielę. Trzaskowski faworytem

Jak wynika z sondażu IBRiS dla "Polityki", kandydat Koalicji Obywatelskiej może liczyć na poparcie 33,7 proc. badanych. Na Karola Nawrockiego chce głosować 21,6 proc. wyborców, a na Sławomira Mentzena – 11,8 proc.

Na dalszych miejscach znaleźli się: Szymon Hołownia (Trzecia Droga) – 7,1 proc., Magdalena Biejat (Lewica) – 5,8 proc., Adrian Zandberg (Razem) – 5,6 proc., Grzegorz Braun (KKP) – 3,4 proc., Krzysztof Stanowski – 1,2 proc., Marek Jakubiak (Wolni Republikanie) – 1,1 proc., Artur Bartoszewicz – 0,8 proc., Maciej Maciak (RDiP) – 0,2 proc. i Marek Woch (OF "BiS") – 0,2 proc.

6,3 proc. badanych wskazało odpowiedź "trudno powiedzieć".

13 kandydatów walczy o prezydenturę

Już w niedzielę 18 maja odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 07:00 do godz. 21:00. Na karcie do głosowania znajdą się nazwiska wszystkich trzynastu kandydatów na urząd prezydenta RP. Są to: Artur Bartoszewicz, Magdalena Biejat, Grzegorz Braun, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Maciej Maciak, Sławomir Mentzen, Karol Nawrocki, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Rafał Trzaskowski, Marek Woch oraz Adrian Zandberg.

Ewentualną drugą turę zaplanowano na 1 czerwca. Sondaże pokazują, że zmierzą się w niej Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej oraz Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta popierany przez Prawo i Sprawiedliwość.

