Sommer: Bez wyborców Brauna i Mentzena Nawrocki nie ma szans

Ryszard Gromadzki: Czy rzeczywiście to od wyborców Sławomira Mentzena i Grzegorza Brauna będzie zależeć, kto zostanie nowym prezydentem Polski?

Tomasz Sommer: No tak. To wynika z matematyki. Zwróćmy uwagę, że proporcja podziału elektoratów Karola Nawrockiego i obydwu Konfederacji wynosi w tej chwili 29 do 21. „Tlen” w PiS się wyczerpał. Nawrocki potrzebuje głosów wyborców obydwu Konfederacji, żeby zwyciężyć w drugiej turze.

Dla wielu wyborców Mentzena, a przede wszystkim Brauna może to być bardzo trudna decyzja…

Z tym trzeba się liczyć. Wyborcy Konfederacji na pewno pamiętają, z jaką konsekwencją były premier Morawiecki promował covidianizm, dokonując przy tym wielu nadużyć prawnych. Nas to dotknęło wprost. Przecież „Najwyższy Czas!” – mówię o portalu nczas.com – został zamknięty, jak się domyślam, na jego zlecenie. Zresztą pan Morawiecki dał do zrozumienia, że się do tego przyznaje. Dodam, że niedawno wygraliśmy w sądzie prawomocnie z ABW proces o stwierdzenie bezprawności tego działania.