Kolejny polityk Konfederacji poparł Nawrockiego. "Apeluję do was wszystkich"

W podrzeszowskiej Jasionce trwa konferencja CPAC (Conservative Political Action Conference). W wydarzeniu biorą udział m.in. lider rumuńskiej partii AUR George Simion, przewodniczący amerykańskiej unii konserwatywnej (ACU) Matthew Schlapp oraz czołowi politycy PiS: Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak i Przemysław Czarnek. Planowane jest także przemówienie kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego.

Głos ze sceny zabrał poseł Konfederacji Przemysław Wipler. – Jesteśmy na pierwszej konferencji CPAC Polska, która ma być forum wymiany dialogu, współpracy między ruchami konserwatywnymi, wolnościowymi w Polsce i Europie. W takiej sytuacji, w kontekście historycznym, w którym jesteśmy, nie sposób nie odnieść się do bardzo ważnego wydarzenia, które będzie miało miejsce w najbliższych dniach – do drugiej tury wyborów prezydenckich – zaczął swoje wystąpienie.

Druga tura wyborów. Wipler poparł Nawrockiego

– Jako młody chłopak zacząłem działać prawie 30 lat temu w polskim ruchu wolnościowym. Takie wartości, jak wolność, własność, sprawiedliwość, patriotyzm gospodarczy, wolność słowa, tradycyjnie rozumiana rodzina, tożsamość, to wartości, które są dla mnie fundamentem i są fundamentem mojej formacji – Konfederacji – mówił Wipler.

– Kilka dni temu głosowałem, jak prawie 3 mln Polaków, na Sławomira Mentzena. (...) Ale za kilka dni będziemy musieli wybrać między dwoma kandydatami i będziemy musieli zdecydować, za czym będziemy. Jeżeli chodzi o tradycyjnie rozumianą rodzinę, to Rafał Trzaskowski w 2020 r. powiedział, że jest za adopcją dzieci przez pary homoseksualne. I obawiam się, że jeżeli zostanie prezydentem, to takie przepisy zostaną wprowadzone. Jeżeli chodzi o wolność słowa, to powiedział, że podpisałby cenzorską, ograniczającą wolność słowa ustawę Bodnara. (...) Dlaczego jako prezydent miałby wetować nowe podatki? – kontynuował.

– Apeluję do was wszystkich. Pójdźcie na najbliższe wybory i zagłosujcie przeciw Rafałowi Trzaskowskiemu – wezwał polityk Konfederacji.

Wcześniej, w rozmowie z Tok FM, wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący Konfederacji Krzysztof Bosak zapowiedział, że w drugiej turze odda głos na "mniejsze zło", czyli Karola Nawrockiego.

Czytaj też:

Jaką decyzję podejmie Mentzen? "Powiem, co z tym dalej zrobię"