"Takiego prezydenta chcemy". Nawrocki dostał poparcie od jednego z kandydatów

W pierwszej turze wyborów prezydenckich Marek Woch uzyskał 0,09 proc. (18 338 głosów). W środę kandydat Bezpartyjnych Samorządowców pojawił się na debacie TV Republika w Końskich, gdzie udzielił swojego poparcia Karolowi Nawrockiemu.

Po zakończonej debacie, Woch wraz z żoną i synem pojawili się na scenie ustawionej na rynku Końskich. – Bardzo się cieszę, że jestem tuta z panem Karolem Nawrockim. Nasze społeczeństwo oczekuje bezpartyjnego, niezależnego kandydata na prezydenta, a już za chwilę prezydenta. Jestem chłopakiem z wiejskiego podwórka. Pan doktor jest z gdańskiego blokowiska. Natalia również jest z Gdańska (żona Wocha). To są znaki, a nie przypadki – powiedział Woch ze sceny.

"Stop kpinom i pogardzie"

– Ja wychowywałem się na wiejskim podwórku z Kąkolewnicy. Pan doktor ciężko pracował jako ochroniarz, ja również tak dorabiałem na studiach, żeby zrobić doktorat. Kpiny z ludzi pracy, gdzie miliony z Państwa tak dochodziło do miejsc, w których jesteście. Od zera do bohatera. I nie możemy pozwolić, aby nas wyśmiewano. Dzisiaj jestem tu z synem i żoną, aby przeciwstawić się kpinom, pogardzie i hańbie skierowanej do rodzin. Nie może być ataku na rodziny – wskazał polityk, odnosząc się do medialnych publikacji poświęconych prezesowi IPN.

– Dzięki temu, że pan doktor dostał poparcie partii polityczne, jest tutaj. Ja nie mając silnego poparcie nie miałem dobrego wyniku, ale utożsamiam się z tymi ideami, poglądami, które pan doktor wyznaje. Polska będzie miała takiego prezydenta, niezależnego, bezpartyjnego. Cała organizacja Federacja Bezpartyjni Samorządowcy pana wspiera i popiera. Nawrocki to samorządowiec z krwi i kości. Gratuluję wytrwałości, czekam na wyniki sukcesu. Takiego prezydenta chcemy w Polsce – podsumował Marek Woch.

