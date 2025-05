Hegseth: Zagrożenie ze strony Chin jest realne

Przemawiając na forum obronnym w Singapurze Hegseth zauważył, że Chiny chcą zostać hegemonem w Azji i działają w kierunku realizacji tego celu. Jego słowa powinny zatem zostać odebrane jako ostrzeżenie.

– Każda próba podboju Tajwanu przez komunistyczne Chiny miałaby niszczycielskie konsekwencje dla regionu Indo-Pacyfiku i świata. Nie ma powodu, aby to osładzać. Zagrożenie ze strony Chin jest realne i może być nieuchronne. Mamy nadzieję, że nie, ale z pewnością może takie być – powiedział Hegseth.

Hegseth: Sojusznicy USA powinni się zbroić

Jego zdaniem sojusznicy USA z regionu powinni pójść za "przykładem” Europy i znacząco podnieść poziom wydatków na obronność. Czas będzie odgrywał w tym procesie kluczową rolę.

– Nie ma sensu, aby kraje europejskie to robiły [zbroiły się – przyp. red.], podczas gdy kluczowi sojusznicy w Azji wydają mniej na obronę w obliczu jeszcze większego zagrożenia [ze strony Chin – przyp. red.], nie wspominając o Korei Północnej – powiedział.

Hegseth stwierdził, że USA "nie dążą do konfliktu” z Chinami, ale "nie pozwolą, aby nasi sojusznicy i partnerzy stali się podwładnymi” Pekinu.

– Xi wydał rozkaz, aby jego wojsko było gotowe do inwazji na Tajwan do 2027 r. [Pekin – przyp. red.] buduje armię potrzebną do tego celu, trenuje każdego dnia i przygotowuje się do prawdziwych działań – dodał.

Hegseth wyraził również chęć, aby państwa europejskie zwiększyły swoją obecność w regionie Indo-Pacyfiku, gdyż byłoby to "przydatne” w odstraszaniu Chin. Dodał jednak, że Europejczycy muszą najpierw zadbać o swój kontynent.

Jak donoszą media, coraz częściej pojawiają się sygnały, że Chiny przygotowują się do inwazji na Tajwan. Jednym z najnowszych przykładów jest rozpoczęcie produkcji nowych bojowych wozów piechoty, zaprojektowanych specjalnie do celów desantu morskiego

