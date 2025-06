"Polska kraj śliczny, a do tego dom publiczny". Załamany Skiba napisał wiersz powyborczy

Wielu polskich celebrytów otwarcie popierało Rafała Trzaskowskiego w czasie kampanii wyborczej. W nocy w mediach społecznościowych wielu z nich pojawiły się emotikony pękniętego serca. Jedną z załamanych osób jest m.in. Krzysztof Skiba słynący ze swych antypisowskich poglądów. Celebryta z okazji zwycięstwa Karola Nawrockiego opublikował wideo, na którym deklamuje wiersz własnego autorstwa.

– Ludzie, ludzie ja nie wierzę, jednak alfons w belwederze a wymyśli to Pan Jarosław, który burdelmamą został. na co krzyki tu potrzebne są oklaski. Taka była ludu wola by panienki od Karola naszą Polskę rozsławiały, inne kraje z nas się śmiały. Dawno temu kraj Chopina, lecz ta decyzja wszystko zmienia. Polska, Polska kraj to śliczny, a do tego dom publiczny – recytuje.

– Pół Polski jest na kacu, bo sutener jest w Pałacu. Drugie pół bije brawo przekonane będzie klawo. Polska świata pośmiewiskiem, cieszą się bandziory wszystkie. Pan Nawrocki tak to sprawi, że bandytów ułaskawi. Już niedługo na ekranie w Belwederze wielkie ćpanie. Była sobie polska fajna, będzie Polska kryminalna – dalej recytował.

Polscy celebryci rozczarowani. Znany aktor w kontrze

Wielu polskich celebrytów otwarcie popierało Rafała Trzaskowskiego w czasie kampanii wyborczej. W nocy w mediach społecznościowych wielu z nich pojawiły się emotikony pękniętego serca. Niektórzy pokusili się o dłuższy komentarz. Swojego rozczarowania wynikiem wyborów prezydenckich nie kryła m.in. Julia Wieniawa. "Nie tylko nie ma światełka w tunelu, ale tunelu też nie ma" – napisała celebrytka na Instagramie. Głos po przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach zabrała także Małgorzata Rozenek-Majdan, zapewniając Rafała Trzaskowskiego o swoim wsparciu. Swój komentarz opublikowała także Monika Goździalska, zwracając uwagę na wykształcenie elektoratu Karola Nawrockiego.

Na mało popularną w świecie polskiego show biznesu opinię zdobył się Antoni Królikowski. Aktor, którego możemy obecnie oglądać w serialu "Uroczysko", podczas pierwszej tury wyborów pochwalił się zdjęciem spod urny wyborczej z 7-miesięczną córką. Z kolei w poniedziałek, po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich, zdradził pośrednio swoje preferencje wyborcze, gratulując zwycięstwa kandydatowi wspieranemu przez Prawo i Sprawiedliwość. Zamieścił zdjęcie z rodzinnego spaceru z wymownym podpisem.

"Wszystko wskazuje na to, że Polska pozostanie Polską" – napisał, oznaczając profil prezydenta elekta i gratulując mu zwycięstwa.

W swojej relacji podziękował wszystkim głosującym za "rekordową frekwencję wyborczą".

