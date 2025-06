Nie dajmy się wciągnąć w plan Trumpa

Kilka dni przed drugą turą wyborów prezydenckich, 27 maja 2025 r., odbyła się konferencja CPAC w Jasionce na Podkarpaciu. Była to pierwsza polska edycja tego wydarzenia, które od 1973 r. regularnie organizowane jest w Stanach Zjednoczonych. Konferencje CPAC odbywały się też w Argentynie, Australii, Brazylii i na Węgrzech. Do Jasionki przyjechali m.in. Kristi Noem, sekretarz bezpieczeństwa krajowego Stanów Zjednoczonych, oraz George Simion z Rumunii. Jednak najwięcej kontrowersji wywołała postać charyzmatycznego rabina, którego zdjęcie z Karolem Nawrockim obiegło Internet. Może się wydawać, że jego wizerunek przykrył inne aspekty tej konferencji. Spróbujmy zatem to przeanalizować w szerszym kontekście.

Kim jest Rabin Shmuley Boteach?

Shmuley Boteach w wieku 13 lat wstąpił do wspólnoty Chabad Lubawicz. Rok później zaczął szkolić się na rabina, którym został mianowany w 1988 r. Zaraz potem ówczesny lider Chabad Lubawicz, Menachem Mendel Schneerson, wysłał go do Oksfordu, gdzie pełnił funkcję rabina dla studentów. W 1994 r., po śmierci Schneersona, Boteach został wyrzucony z Chabad Lubawicz.