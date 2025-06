Mulawa do Tuska: Strzelał pan "Konfederacją"

– My w 2025 r. wydamy o 50 proc. mniej wiz dla tych, którzy szukają miejsca w Polsce i Europy z Afryki i Azji – mówi premier Donald Tusk w sejmowym expose, po którym ma nastąpił głosowanie nad udzieleniem rządowi wotum zaufania. Szef rządu atakował PiS twierdząc, że "nieudolnie pilnowali granicy".

– Kwestia migracji, granicy. Wiecie, jak wyglądała zapora na granicy, a jak wygląda dziś. Myśmy zainwestowali bardzo duże pieniądze, ale mamy też możliwość zainwestowania pieniędzy nie tylko polskich, ale też europejskich – powiedział premier.

"Dlaczego nie chcecie tego kontrolować?"

Po wystąpieniu Tuska pytania zadają posłowie. Wśród nich Krzysztof Mulawa z Konfederacji. Parlamentarzysta nawiązał właśnie do tematu polityki migracyjnej.

– Mówił pan dużo o migracji, właściwie "strzelał" pan Konfederacją. Koledzy nawinęli panu makaron na uszy, więc chciałbym, żeby pan to wytłumaczył. Mówi pan, że martwi się bezpieczeństwem Polaków. Prosiłbym, że pan wytłumaczy, dlaczego podczas prac nadzwyczajnej komisji, której szefował pan Sowa, żaden z pana kolegów, ani z Lewicy ani z Trzeciej Drogi, nie chciał się przychylić do tego, żeby jak pan mówi o historycznie najmniejszej liczbie wydanych wiz, żebyśmy to weryfikowali? Wy tego nie chcieliście, żebyśmy weryfikowali, czy do Polski przyjeżdżają mordercy, złodzieje, gwałciciele. Nie weryfikujemy statystyk przestępczości w ojczyznach migrantów, którzy do nas przyjeżdżają. Dlaczego tak jest? – zapytał

– Drugie pytanie. Dlaczego nadal wydajemy wizy, uprzednio nie zabezpieczając się, żebyśmy mieli podpisane umowy o readmisji? Tego również pana koledzy nie chcieli – wskazał poseł Mulawa.

W trakcie wystąpienia Donalda Tuska na sali plenarnej nie było większości posłów PiS.

Czytaj też:

"Dlaczego nie poda się pan do dymisji?". Czarnek punktuje premieraCzytaj też:

Zandberg miażdży Tuska. "Czy pan jest poważny?"