"Dlaczego nie poda się pan do dymisji?". Czarnek punktuje premiera

Premier Donald Tusk wygłosił expose w Sejmie. Przedstawił plany rządu na kolejne 2,5 roku, zwrócił się do koalicjantów oraz zaatakował opozycję. – Zwracam się do wysokiej izby o udzielenie wotum zaufania dla naszego rządu chyba z dość oczywistych względów. Kalendarz polityczny, bardzo dynamiczny, pokazał z całą wyrazistością, jakie wyzwania stoją przed koalicją rządzącą, koalicją 15 października. Nie można zamykać oczu na rzeczywistość. Te wyzwania są większe niż oczekiwaliśmy, w związku z wyborami prezydenckimi. (...) Nie ma trzęsienia ziemi, ale nazwijmy rzecz po imieniu: czeka nas 2,5 roku bardzo ciężkiej, poważnej pracy w warunkach, które nie zmienią się na lepsze, mówię o warunkach politycznych. Prezydenta niechętnego zmianom, jakie proponowaliśmy Polsce i naszym wyborcom, zastąpi w sierpniu prezydent co najmniej równie niechętny tym zmianom i propozycjom – mówił Tusk.

Czarnek: Niech się pan uniesie honorem

Dyskusja nad expose szefa rządu ma potrwać do godz. 14. W jej ramach głos zabrał Przemysław Czarnek z PiS. – Strasznie się pan denerwował, a nawet straszył sądami, kiedy przypominano panu pańską wypowiedź "fur Deutschland". Ale spójrzmy na fakt, o których pan tutaj nie mówił. Otóż, minister w pana rządzie, i to w rocznicę wyzwolenia Auschwitz-Birkenau, oczerniła Polaków mówiąc, że to oni budowali obozy. Pan na to nie zareagował, pan to zbagatelizował. Dalej mówi się w świecie o tej wypowiedzi – powiedział polityk.

– Ta sama minister zlikwidowała wszystkie programy godnościowe w Ministerstwie Edukacji – do tego stopnia, że polskie dzieci z polskich szkół w w Chicago w tym roku musiały lecieć Lufthansą do Polski, bo LOT dawał im bilety o 3 tys. złotych droższe – wskazał Czarnek.

Poseł PiS przypomniał też o sprawie reaktora Maria. – Zlikwidowaliście możliwość działania reaktora Maria, produkującego radioizotopy w 10 proc. dla świata. W tym samym czasie, kto otwiera produkcję radioizotopów? Niemcy. Panie premierze, pominął pan jednak fakt służenia interesom niemieckim a nie polskim w swoim przemówieniu. Pytanie jest takie, dlaczego pan nie uniesie się honorem i nie poda się do dymisji, zamiast składać głupi wniosek o wotum zaufania? – zakończył były minister edukacji.

