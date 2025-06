Sławosz Uznański-Wiśniewski z kosmosu: Wspaniałe uczucie, niesamowity widok

– To wspaniałe uczucie, że jesteśmy na orbicie. Gdy odpiąłem pasy po raz pierwszy, to było wspaniałe uczucie. Gdy wyjrzałem przez okno, to był niesamowity widok – powiedział astronauta.

Misja Ax-4 obecnie przelatuje nad Europą. – Za chwilę będziemy nad Węgrami, nad Polską. To jest świetna, wspaniała chwila, że możemy patrzeć teraz na Europę, na nasze domy, nasze kraje. Pozdrawiam was wszystkich, reprezentuję was wszystkich. Zabieram wasze serca, waszą nadzieję ze sobą i czuję, że wszyscy mi tutaj towarzyszycie. Drogie Polki, drodzy Polacy, mówię do Was z niskiej orbity okołoziemskiej. Tutaj przylecieliśmy, żeby reprezentować was wszystkich, nasze kraje, w tym również Polskę. Ja jestem reprezentantem was wszystkich – podkreślił Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Astronauta zapewnia, że śledzenie misji przez ludzie na ziemi daje poczucie wsparcia. – Teraz czuję, że jest to jeszcze bardziej prawdziwe. Znamy się coraz lepiej, czekamy na chwilę, kiedy zacumujemy do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej – mówił.

Uznański-Wiśniewski: Ta misja to symbol technologicznego rozwoju Polski

– Lecimy na Międzynarodową Stację Kosmiczną, żeby wykonywać nasze eksperymenty technologiczne, pokazywać naszą technologię i przygotowywać przyszłość technologiczną Polski. Nie tylko dla nas, ale dla całego sektora kosmicznego, dla nowej generacji inżynierów. Natomiast misja z jednej strony jest ogromnym symbolem tego, jak Polska technologicznie poszła do przodu i możemy to zaprezentować bezpośrednio na orbicie – przekazał.

Mąż poseł KO Aleksandry Wiśniewskiej wskazał, że po powrocie na Ziemi będzie miał możliwość prowadzić zajęcia ze studentami i ma nadzieje, że niektórzy z nich wybiorą tę samą ścieżkę kariery, co on. –Miałem okazje pracować w niesamowitych organizacjach, w jednym z największych laboratoriów naukowych na świecie, zanim zostałem wybrany jako astronauta, a teraz zmierzamy na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Pozdrawiam was wszystkich, reprezentuję was wszystkich. Zabieram wasze serca, waszą nadzieję ze sobą i czuję, że wszyscy mi tutaj towarzyszycie. Do zobaczenia już na stacji kosmicznej – zakończył astronauta.

