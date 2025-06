Kosmiczna inwestycja. Miliony euro na udział Uznańskiego w misji Axiom-4

Polska postawiła na naukę i nowoczesne technologie, inwestując blisko 65 milionów euro w udział polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w misji Axiom-4. Jak poinformował minister finansów Andrzej Domański, to właśnie dzięki zwiększonym składkom do Europejskiej Agencji Kosmicznej możliwe było sfinansowanie udziału Polaka w wyprawie na orbitę.

Inwestycja w przyszłość

Każde państwo należące do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) wnosi składkę członkowską. Istnieje obowiązkowa opłata bazowa oraz dobrowolne składki na wybrane programy i inicjatywy badawcze. W przypadku składek dobrowolnych, każde państwo samodzielnie decyduje, na które obszary przeznaczyć środki. Decyzje te są zgodne z krajową strategią rozwoju sektora kosmicznego oraz potrzebami lokalnego przemysłu i środowiska naukowego.

– Polska musi inwestować w przyszłość – mówił minister finansów Andrzej Domański w rozmowie z Radiem ZET. – Technologie kosmiczne są jednym z filarów nowoczesnej gospodarki i nie możemy w tym obszarze zostawać w tyle – dodał. Przez wiele lat Polska wpłacała do ESA składki na minimalnym poziomie, co ograniczało nasz udział w ambitnych projektach kosmicznych. Zmieniło się to wraz z decyzją o podniesieniu finansowego zaangażowania. Według ministra Domańskiego, te środki to nie wydatek, ale inwestycja, która "zwróci się wielokrotnie".

Technologiczna przyszłość świata

Misja Axiom-4, realizowana we współpracy z prywatną firmą Axiom Space i NASA, to nie tylko lot w przestrzeń kosmiczną. To również symboliczny sygnał, że Polska chce być obecna tam, gdzie kształtuje się technologiczna przyszłość świata. – Nie chodzi tylko o jedną misję – zaznaczył minister. – To element długofalowej strategii wzmacniania pozycji Polski w globalnym wyścigu technologicznym – przyznał Domański.

Sam Sławosz Uznański-Wiśniewski zabrał głos tuż po starcie. Z pokładu kapsuły Crew Dragon zwrócił się do rodaków: – Drogie Polki i Polacy, dziś robimy ogromny krok w stronę przyszłości technologicznej Polski. Niech ta misja będzie początkiem epoki, w której nasza odwaga i nieustępliwość kształtują nowoczesną Polskę – powiedział.

Czytaj też:

Duda i Tusk reagują na lot Polaka w kosmos. "Niech stanie się inspiracją"