W słońcu Hiszpanii

Jej korzenie sięgają średniowiecza, pierwotnie przyrządzano ją na bazie oliwy, octu balsamicznego, chleba i warzyw. Potem, gdy do Europy trafiły pomidory i papryka, zupa ta zmieniła się i tradycyjnie do dziś przygotowujemy ją z pomidorów, ogórka zielonego i papryki, chociaż nie we wszystkich przepisach papryka jest dodawana.

Latem nie zawsze mamy ochotę stać przy kuchni i gotować ciepłe posiłki, więc ta propozycja będzie idealna dla miłośników zup.