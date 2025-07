Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

A teraz dowiadujemy się, iż Sławosz zabrał na orbitę – uwaga, to hit – pierogi. Rozumiecie? Najbardziej „polskie” danie – to, z czym ten kraj jest najszerzej kojarzony za granicami tego kraju. My serio rozumiemy, iż kulinarnie to nie mamy się czym chwalić i daleko naszym rodzimym potrawom do sushi, ramenu, chakalaki, wegańskiego burrito czy nawet burgera z buraka.

Jednak zabranie pierogów w Kosmos to trochę obraza dla wszechświata. Nie sądzicie?