To nie koniec wojny!

Za nami rok szkolny pełen walki w obronie praw rodziców

Rozpoczęte wakacje kończą rok szkolny, który był areną bezprecedensowej wojny ideologicznej, wywołanej przez Donalda Tuska i Barbarę Nowacką. Najpierw przeprowadzili atak na patriotyczne fundamenty programu szkolnego. Następnie uderzyli w lekcje religii, aby na koniec podjąć próbę wdrożenia obowiązkowej, wulgarnej seksedukacji w każdej szkole. Wszystkiemu towarzyszył chaos organizacyjny i prawny. A ofiarami były dzieci, ich szkoły, nauczyciele i spokój naszych rodzin.

Pomimo całej siły rządu, w tym konflikcie odnieśliśmy bardzo ważne sukcesy. Najważniejszym była zwycięska bitwa przeciwko obowiązkowej wulgarnej seksedukacji, wprowadzanej do polskich szkół pod płaszczykiem niewinnie brzmiącej „edukacji zdrowotnej”.

Najbliższe miesiące to czas szczególnej mobilizacji i pracy. Musimy – dzięki masowej kampanii informacyjnej – przekonać rodziców do wypisywania dzieci z „edukacji zdrowotnej”. Tylko w ten sposób przedmiot nie narobi nieodwracalnych szkód, a z czasem nie stanie się obowiązkowy. Jednocześnie nasi eksperci będą wspierać starania o przywrócenie lekcjom religii należnego im miejsca. Rząd nie uznał bowiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego i wciąż atakuje katechetów oraz chce uczynić z religii skansen dla zmarginalizowanych w szkole katolików.

Warto jednak w kilku słowach przypomnieć, co już udało nam się wspólnie zrobić, bo daje to nadzieję na powodzenie dalszych wysiłków. W efekcie naszych dotychczasowych działań Barbara Nowacka została zmuszona do częściowego, chwilowego odwrotu. Newsweek alarmował, że „Ordo Iuris podstępem wzięło Nowacką”. Sama minister – chociaż początkowo deklarowała buńczucznie „bardzo mi przykro, ale nie obchodzi mnie, co boli Ordo Iuris” – ostatecznie została zmuszona do zmiany i uznania „edukacji seksualnej” za przedmiot dobrowolny.

Gdy ministerstwo ogłosiło wstępne założenia programowe przedmiotu – obejmujące nauczanie o masturbacji, homoseksualizmie, „transpłciowości” i aborcji – przygotowaliśmy (wraz z wieloma ekspertami) ponad 100-stronnicową, kompleksową analizę, ujawniając prawdziwe oblicze „edukacji zdrowotnej”.

Aby wzmocnić oddolny opór przeciwko deprawacji, wsparliśmy powstanie Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły (KROPS), do której szybko dołączyło blisko sto organizacji. Nasi eksperci spotkali się z rodzicami i nauczycielami w kilkudziesięciu miastach i miasteczkach.

Przygotowaliśmy broszurę „Edukacja seksualna kontra prawa rodziców” i uruchomiliśmy internetową petycję „Stop Seksualizacji Dzieci”, którą podpisało ponad 46 000 osób. Wreszcie zorganizowaliśmy razem z KROPS wielką manifestację rodziców, dziadków, nauczycieli, specjalistów od edukacji i wychowania i tysięcy Polaków, zaniepokojonych o przyszłość naszych dzieci. Wydarzenie relacjonowały największe polskie media a TV TRWAM i Telewizja Republika transmitowały je na żywo. Materiał na temat pikiety wyemitowano w Faktach TVN, w Teleexpresie i głównych serwisach informacyjnych TVP.

Rodzicu, nie posyłaj dziecka na zajęcia wulgarnej sekedukacji!

Nie wolno jednak na tym poprzestać. Minister Nowacka nie ukrywa, że „edukacja zdrowotna” będzie w końcu obowiązkowa. To oznacza, że kluczowa walka o przyszłość naszych dzieci dopiero przed nami.

Dlatego uruchomiliśmy internetową petycję „Wypisujemy dzieci” i przygotowaliśmy wzór oświadczenia o wypisaniu dziecka z „edukacji zdrowotnej”. Złożenie pisma jest konieczne, bo choć przedmiot nie jest obowiązkowy, to została przyjęta konstrukcja domniemanej zgody rodzica na udział dziecka. Czas na złożenie oświadczenia jest ograniczony! Rodzic musi złożyć je do 25 września.

Do bojkotu „edukacji zdrowotnej” zachęca też Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi w liście skierowanym do rodziców napisali wprost: „nie wolno Wam zgodzić się na systemową deprawację Waszych dzieci, która ma być prowadzona pod pretekstem tzw. edukacji zdrowotnej. W trosce o wychowanie i zbawienie, apelujemy, abyście nie wyrażali zgody na udział Waszych dzieci w tych demoralizujących zajęciach”.

Na stronie internetowej Ordo Iuris ukazała się już nasz najnowsza broszura dla rodziców, w której przystępnie opisujemy konkretne działania, jakie mogą podjąć, aby obronić swoje dzieci przed kontaktem z wulgarnymi, seksualnymi treściami w szkole.

Przykładem skutecznej walki rodziców i prawników może być ruch rodzicielski w USA. To dzięki jego zabiegom w ubiegłym tygodniu Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł, że rodzice mają prawo wycofać dzieci z zajęć szkolnych, w których wykorzystywane są książki promujące treści propagowane przez ruch LGBT. Nasze działania zmierzają do tego, by taki sukces można było powtórzyć także i w Polsce!

Minister Nowacka atakuje katechezę

Jednocześnie zmagania z rządem trwają także na drugim odcinku. Minister Nowacka od chwili objęcia urzędu dąży bowiem do faktycznego wyrugowania katechezy ze szkół. Nasi eksperci przygotowali szereg analiz negatywnie opiniujących wprowadzane zmiany, w których szczegółowo omówiliśmy wątpliwości prawne związane z propozycjami MEN i przypomnieliśmy, że prawo do nauki religii wynika wprost z Konstytucji RP i Konkordatu. O sprzeczności działań rządu z Konstytucją wypowiedział się już Trybunał Konstytucyjny w wyrokach z 27 listopada 2024 r. oraz 22 maja 2025 r. i 3 lipca 2025 r.

Przygotowaliśmy opinię prawną, w której wykazujemy, że ocena z religii musi być wliczana do średniej, udostępniliśmy wzór wniosku, który rodzice mogą złożyć w szkole i oferujemy bezpłatną pomoc prawną w sytuacji, gdy pomimo złożenia takiego wniosku oceny z religii nie zostaną wliczone do średniej końcoworocznej i będzie to miało konkretne, ujemne skutki dla dziecka.

W odpowiedzi na bezprawne działania Barbary Nowackiej, przygotowaliśmy projekt ustawy, zabezpieczającej miejsce katechezy lub etyki w systemie edukacji. Dzień przed zakończeniem roku szkolnego Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Wartości dla przyszłości” złożył do Sejmu aż pół miliona podpisów pod przygotowanym przez prawników Ordo Iuris projektem ustawy, chroniącym nauczanie religii w szkole.

Walka w obronie szkoły, praw rodziców i niewinności dzieci ma bardzo konkretne przełożenie na całą przyszłość naszej Ojczyzny, której stery już niebawem przejmą nasze dzieci. Nasze dzieci są bowiem naszą przyszłością. Jeśli ich nie obronimy przed wulgarną edukacją seksualną, młode pokolenie Polaków zostanie w polskich szkołach odarte z niewinności i otwarte na promowany przez lewicę nieuporządkowany, ryzykowny dla zdrowia oraz perwersyjny styl życia subkultury LGBT. Żaden odpowiedzialny rodzic nie może pozwolić, aby jego dziecko dostało się w ręce seksedukatorów.

Adw. Jerzy Kwaśniewski – prezes Ordo Iuris