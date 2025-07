Wicepremier wywołał burzę zapowiedzią ws. internetu. "Planuje kolejny zamach"

Chatbot Grok z platformy X należącej do Elona Muska opublikował we wtorek serię wulgarnych wpisów pod adresem polskich polityków, m.in. Donalda Tuska, Romana Giertycha i Jarosława Kaczyńskiego.

Wicepremier Krzysztof Gawkowski zasugerował w odpowiedzi możliwość wyłączenia tej platformy w Polsce. – Ze zniesmaczeniem czytałem to, co się dzieje i mam wrażenie, że wchodzimy na wyższy poziom mowy nienawiści – ocenił. Zapowiedział, że będzie reakcja Ministerstwa Cyfryzacji. – Zgłosimy podstawę naruszenia Digital Service Act do Komisji Europejskiej, by ewentualnie nałożyła karę na X – oświadczył.

Gawkowski stwierdził, że "musimy rozważać w przyszłości również takie elementy – jeżeli platformy nie będą stosowały się do wytycznych (...) – możliwość wyłączenia X".

Świrski: T a wypowiedź kwalifikuje się do sprawdzenia przez prokuraturę

O słowach ministra ostro wypowiedział się przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski. "Pan Gawkowski zdaje się planuje kolejny zamach konstytucyjny – tym razem na konstytucyjnie zagwarantowane wartości – dostęp obywateli do informacji i wolnośc słowa. Już ta wypowiedź kwalifikuje się do sprawdzenia przez prokuraturę, nie mówiąc o poprzednim pomyśle ustawy implementującej DSA" – napisał na platformie X.

"Czekamy dalej Panie Ministrze Cyfryzacji na dalsze pomysły. A co do zdania: »Mamy w Polsce mechanizmy, które pozwalałyby działa w ten sposób, że portal X by nie działał« to ten człowiek nawet sobie sprawy nie zdaje co zrobił. Gdyby w Polsce działały normalne mechanizmy wyłaniania polityków i były normalne media to już by go nie było ani w rządzie ani w polityce" – dodaje.

Słowa wicepremiera są szeroko komentowane przez użytkowników platformy X:

