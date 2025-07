O. Rydzyk mocno o Nowackiej. "Co ty kobieto sobie wyobrażasz?"

Do zgromadzonych w jasnogórskim sanktuarium zwrócił się dyrektor Radia Maryja i Telewizji Trwam o. Tadeusz Rydzyk. Redemptorysta podkreślił, że rozgłośnia ma wiele do zrobienia w Polsce. – Jan Paweł II mówił do Radia Maryja niejeden raz. Podkreślał, że mamy wiele do zrobienia w Polsce. Wskazywał, iż rodzina Matki Boskiej ma się dobrze sprawować, to znaczy czynić to, co mówi nam Pan Jezus, głosić Ewangelię wszystkim, wtedy w Polsce będzie dobrze i wszędzie będzie inaczej, wtedy dopiero Polska będzie piękna, sławna, a wszyscy będą nas szanować. Rodzino Radia Maryja, Bóg zapłać, że tutaj jesteście. Niech Pan Bóg będzie uwielbiony w każdym z nas – wskazał o. Tadeusz Rydzyk.

O. Rydzyk: Polska to nie twój folwark

Jak zawsze, kapłan odniósł się do sytuacji politycznej w kraju. W mocnych słowach skomentował działania minister edukacji Barbary Nowackiej w zakresie ograniczenia nauczania w szkołach religii. Przekonywał, że ludzie wierzący nie mogą pozwolić na poniewieranie świętościami. – Nie pozwólmy poniewierać świętości. Kiedy widzę "ministrę", która mówi, iż nie będzie religii to mówię: "Co ty kobieto sobie wyobrażasz, Polska to nie jest twój folwark, co to ma znaczyć" (…). My, katolicy, nie dajmy sobie opluć Kościoła i Pana Boga. Nie dajmy sobie odebrać wiary. Trzeba ludziom poustawiać dobrze w głowach, bo to, co się dzieje w Polsce, jest następstwem tego, że ludzie mają poprzestawiane w głowach – akcentował założyciel i dyrektor Radia Maryja.

O. Rydzyk zapelował do zgromadzonych o to, aby nie dać się zmanipulować ludziom głoszącym narrację antykatolicką.– Trzeba pracować i odzyskać całą Polskę. Nie dajcie się manipulować. Musimy odzyskać wszystkich, którzy są zbałamuceni i opuszczają Kościół. Trzeba doprowadzić do Chrystusa całą młodzież. Mamusiu powiedz tej swojej córce czy synowi o Bogu, o tym jaki jest cel życia – podkreślił.

