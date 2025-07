"Bezdennie podła wypowiedź". Giertych do biskupów: Nie będę milczał

Kontrowersyjny mecenas zamieścił na swoim profilu na portalu X wpis, w którego treści zawarł list do polskich biskupów. Adwokat domaga się od hierarchów stanowczej reakcji na słowa biskupów Meringa i Długosza.

Giertych do biskupów: Dlaczego milczycie?

Giertych stwierdza, że "nie będzie milczał" i pyta, jak długo Episkopat będzie dalej "tolerować oszczerstwa, kalumnie podle wypowiadane przez swoich współbraci w biskupstwie na tych, którzy ośmielają się mieć inne zdanie w polityce niż oni?".

"Jak długo będziecie tolerować wypowiadane w tak ważnym dla Polaków miejscu jakim jest Jasna Góra obelżywe kłamstwa przez tych, którzy mieli być pasterzami owiec, a stali się wilkami zabijającymi plugawymi słowami te owce, które akurat nie chcą politycznie się im podporządkować?" – pyta Giertych.

Przypomnijmy, że biskup Długosz, w trakcie jednego z Apeli Jasnogórskich stwierdził, że przyjmowanie migrantów nie mieści się w porządku miłosierdzia. Modlił się również za członków Ruchu Obrony Granic. Z kolei bp Mering, podczas sobotniej Mszy świętej na Jasnej Górze powiedział, że "nie będzie Niemiec Polakowi bratem" oraz że "rządzą nami ludzie, którzy samych siebie określają jako Niemców".

"Jest to wypowiedź tak bezdennie podła, wykluczająca, zniesławiająca, że nawet najbardziej zaciekli politycy PiS nie posuwali się nigdy do takich kalumni. Co Wam się stało biskupi polscy, że połowę narodu chcecie odrzucić, bo Wam się nie podoba polityka, którą w imieniu tej połowy prowadzimy?" – ocenił słowa bp. Meringa Giertych.

Dalej mecenas pisze, że przez tego typu wypowiedzi "Kościół Katolicki jest wciągany jako strona konfliktu politycznego", a katolicy, którzy mają inne zdanie niż biskupi Długosz i Mering "są w ten sposób odpychani od Kościoła".

"Jesteście odpowiedzialni za to, że miliony polskich katolików jest wypychanych z praktyk religijnych przez postawę najbardziej skrajnych przedstawicieli kleru, która nie spotyka się z żadną waszą reakcją. Milczenie w takich sytuacjach oznacza akceptację (...) Sobór Watykański II i wypowiedzi wielu papieży jasno wskazują, że Kościół katolicki nie ma wspierać żadnej partii politycznej. Wy poprzez media katolickie i takie wypowiedzi biskupów jawnie wspieracie PiS" – napisał poseł KO.

"Wiem, że słowa prostego posła może przyjmiecie z pogardą. Jednak bez Waszej poważnej refleksji będą wzbierały siły jedynie skrajne, a nienawiść jednych do drugich będzie narastać. To zjednoczenie Narodu, które nam przyniósł Jan Paweł II może zostać na zawsze przekreślone. Zawróćcie proszę z tej drogi, bo prowadzi ona do przepaści" – podsumował adwokat.

