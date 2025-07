"Najsmutniejsza sprawa". Prawnik dzieci Solarza ujawnił kulisy

Pod koniec września 2024 roku "Gazeta Wyborcza" poinformowała o poważnych perturbacjach w imperium biznesowo-medialnym Zygmunta Solorza. Niedługo później Tobias Solorz został odwołany z rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu, a 7 października zarówno on, jak i Piotr Żak, stracili stanowiska w radzie nadzorczej spółki ZE PAK (Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin). Spór Zygmunta Solorza z dziećmi o sukcesję dotyczy, przede wszystkim, zarejestrowanych w Lichtesteinie fundacji TiVi i Solkomtel, za pośrednictwem których miliarder kontroluje swoje biznesy.

Mecenas Paweł Rymarz z kancelarii Rymarz Zdort Maruta, reprezentujący Tobiasa Solorza, udzielił wywiadu. Pełnomocnik ujawnił kulisy rodzinnego konfliktu. Jak opowiedział "Rzeczpospolitej", ugoda jest możliwa, ale muszą jej chcieć obie strony sproru. "Nie mam wątpliwości, co do tego, że dzieci chciałyby ugody chociażby ze względów ogólnoludzkich, osobistych. Jednak wszyscy mają coraz mniejsze nadzieje na to, że otoczenie prezesa dopuści do spotkania i pojednania dzieci z ojcem w przewidywalnej przyszłości. Od miesięcy nie odbyło się ani jedno umówione ich spotkanie bez udziału osób trzecich" – wskazuje.

Rodzinny konflikt. "Najsmutniejsza sprawa"

Zygmunt Solorz od roku nie widział swoich wnuków. Jego kontakt z dziećmi ogranicza się do przypadkowych, krótkich spotkań. "Rodzina nie usiadła razem przy wigilijnym stole. Piotr widział ojca przelotnie w Polsacie. Aleksandra po przejechaniu połowy Europy zdołała z nim porozmawiać 15 minut" – wskazuje mec. Rymarz.

"To chyba najsmutniejsza sprawa, jaką kiedykolwiek prowadziłem" – przyznaje prawnik.

"Jeśli sprawa zakończy się po naszej myśli, na co odpowiedzialnie liczymy, kontrola nad grupą przejdzie w ręce dzieci. Obecny kurator sądowy przestanie funkcjonować, pan Solorz odzyska uprawnienia kuratora fundacji, ale nadal obowiązywać będzie statut z 2 sierpnia 2024 r. i pan Solorz będzie mógł jedynie konsultować kandydatury do władz spółek z grupy. Dzieci będą decydować o obsadzie władz w spółkach z grupy od góry do dołu. Zapewne też Tobias Solorz zostałby prezesem Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu. Miał objąć te funkcje od 1 stycznia 2025 r." – przekazał pełnomocnik Tobiasa Solorza.

