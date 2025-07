Tarczyński na kanale Czarneckiego: Trzeba zweryfikować politykę dot. legalnej imigracji

W czwartek (17 lipca) ukazał się pierwszy odcinek z serii "Bliskie spotkania trzeciego stopnia" na kanale Ryszarda Czarneckiego na YouTube. Doświadczony polityk zamierza dzielić się z internautami swoją wiedzą z obszaru spraw zagranicznych.

Czego jeszcze możemy się spodziewać na kanale Czarneckiego? Jakie tematy będzie chciał poruszać? O tym były europoseł Prawa i Sprawiedliwości opowiedział w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl. – Mój kanał będzie poświęcony wyłącznie polityce międzynarodowej. Ocenę polityki krajowej zostawiam posłom i senatorom. Będę publikował rozmowy z ludźmi, którzy w tej kwestii mają coś ważnego do powiedzenia. Sam też będę komentował przyśpieszenie geopolityczne, którego jesteśmy świadkami i oby byśmy też byli – jako Polacy – jego współtwórcami – poinformował.

Czarnecki podkreślił, iż chce pokazywać, że fundamentem polityki zagranicznej każdego państwa jest realizm, pragmatyzm oraz interes narodowy. – Kto tego nie rozumie, nie rozumie współczesnego świata – podsumował.

Tarczyński: Zweryfikowałem swoją opinię

Pierwszym gościem na kanale Czarneckiego był jego partyjny kolega, europoseł Dominik Tarczyński, jeden z najbardziej wyrazistych polityków prawicy, znany z bezkompromisowego języka i ostrych diagnoz. Rozmowa dotyczyła nielegalnej imigracji.

– Kiedy przystępowałem do debat już w 2015 roku, to wszyscy mnie obrażali: "jesteś islamofobem", "jesteś rasistą". Problem pojawił się wtedy, kiedy zacząłem pokazywać dane – wskazał Tarczyński. I przedstawił statystykę dot. przestępstw seksualnych popełnianych przez cudzoziemców. – W Polsce wskaźnik wynosi 1,3 gwałtu na 100 tys. mieszkańców. W Niemczech – ponad 15, we Francji – ponad 60 – przekazał. – I właśnie dlatego mówię: "Be like Poland" – zaznaczył.

– Zweryfikowałem swoją opinię na temat legalnej imigracji. Ostatnie wydarzenia, takie jak to z udziałem Wenezuelczyka [który zabił 24-letnią Klaudię w Toruniu – przy. red.], pokazują, że ci, którzy przyjeżdżają tutaj legalnie, kiedy kończą im się wizy, zostają w Polsce nielegalnie i niektórzy z nich dokonują takich mordów jak ten, o którym słyszeliśmy niedawno – mówił eurodeputowany PiS.

– Trzeba zweryfikować politykę dot. legalnej imigracji – podkreślił. – Wystarczyło 18 miesięcy rządów Tuska, żeby kobiety w Polsce zaczęły się bać wychodzić z domów – stwierdził polityk.

Cała rozmowa dostępna jest już na YouTube:

Czarnecki zapowiedział, że gościem drugiego odcinka na jego kanale będzie europoseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Tematem rozmowy będą reparacje wojenne oraz relacje polsko-niemieckie.

