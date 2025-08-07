Sąd uchylił decyzję MKiDN o odwołaniu dyrektora Muzeum Historii Polski

Przypomnijmy, że we wrześniu 2024 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjęło decyzję o odwołaniu Roberta Kostry z funkcji dyrektora Muzeum Historii Polski.

Kostro na czele muzeum stał od 2006 r. Jego kontrakt miał wygasnąć dopiero w 2027 r. Przeciwko odwołaniu dyrektora opowiedziało się grono historyków, publicystów i ludzi kultury z różnych opcji politycznych. Sam Kostro nie zgodził się z decyzją resortu kultury i zapowiedział, że będzie odwoływał się do sądu.

Dymisja wywołała wiele krytycznych komentarzy. Wskazywano, że historyk wykonał tytaniczną pracę, opartą na merytoryce, a nie politycznych sympatiach.

Jak poinformował sam zainteresowany, w czwartek zapadły wyrok w tej sprawie.

"Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił dziś jako bezprawną decyzję min. Wróblewskiej o odwołaniu mnie ze stanowiska dyrektora Muzeum Historii Polski. Ministerstwo może się jeszcze odwołać, ale satysfakcja jest" – napisał historyk na swoim profilu na Facebooku.

Bezprawne odwołanie

Przypomnijmy, że w pierwszej połowie września resort kultury wysłał do kilku organizacji pisma z prośbą o opinię ws. odwołania dyrektora przed upływem kadencji, na którą został powołany. Trafiły one m.in. do: Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Polskiego Towarzystwa Historycznego, a także Związków Zawodowych w Muzeum Historii Polski.

W liście, do którego treści dotarł portal DoRzeczy.pl, wskazano, że powodem zamiaru odwołania Kostry są "liczne naruszenia" art. 27 ust. 1 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i "wynikającej z tego przepisu zasady efektywności gospodarowania mieniem". Dyrektorowi zarzucono m.in. niski poziom wykorzystania środków w 2021 r. (4,5 mln zł z zaplanowanych 147,9 mln zł) i w 2022 r. (137,8 mln zł z 268 mln zł).

