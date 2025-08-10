Tertsch: W Polsce Tuska pod auspicjami Brukseli niszczona jest demokracja
Tertsch: W Polsce Tuska pod auspicjami Brukseli niszczona jest demokracja

Hiszpański europoseł Hermann Tertsch
Hiszpański europoseł Hermann Tertsch Źródło: Flickr / HazteOir.org (CC BY-SA 2.0)
Z europosłem hiszpańskiej partii Vox, Hermannem Tertschem, po jego wizycie w Warszawie na czele delegacji Komitetu na rzecz Poszanowania Wolności i Demokracji („Komitet Tarcza Wolności”) rozmawia Olivier Bault.

Olivier Bault: Kieruje pan Komitetem na rzecz Poszanowania Wolności i Demokracji, powołanym przez Patriots.eu, którego członkami są partie należące do grupy w Parlamencie Europejskim Patrioci dla Europy. Dlaczego Patrioci powołali ten komitet?

Hermann Tertsch: Utworzyliśmy ten komitet, ponieważ jesteśmy świadkami poważnej degradacji jakości demokracji w Unii Europejskiej – zarówno ze strony Brukseli, jak i wielu rządów. Z niepokojem obserwujemy, jak demontowane są instytucje, podejmowane są decyzje całkowicie poza zasadami i traktatami, by narzucić kryteria sprzeczne z decyzjami podjętymi przez narody w różnych krajach. Widzimy, jak dochodzi do manipulowania wyborami, jak kandydaci są wetowani i pozbawiani zdolności do sprawowania funkcji, jak nawet wybory są zawieszane już po ich rozpoczęciu, gdy dostrzega się niekorzystny wynik.

W przypadku Polski byliśmy świadkami masowych ingerencji w 2023 r. ze strony Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i rządu niemieckiego. Podobne działania obserwowaliśmy w Austrii, a już rozpoczęto agresję wobec Viktora Orbána i rządzącej na Węgrzech partii Fidesz przed przyszłorocznymi wyborami.

Wywiad został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Rozmawiał: Olivier Bault
