Tertsch: W Polsce Tuska pod auspicjami Brukseli niszczona jest demokracja

Olivier Bault: Kieruje pan Komitetem na rzecz Poszanowania Wolności i Demokracji, powołanym przez Patriots.eu, którego członkami są partie należące do grupy w Parlamencie Europejskim Patrioci dla Europy. Dlaczego Patrioci powołali ten komitet?

Hermann Tertsch: Utworzyliśmy ten komitet, ponieważ jesteśmy świadkami poważnej degradacji jakości demokracji w Unii Europejskiej – zarówno ze strony Brukseli, jak i wielu rządów. Z niepokojem obserwujemy, jak demontowane są instytucje, podejmowane są decyzje całkowicie poza zasadami i traktatami, by narzucić kryteria sprzeczne z decyzjami podjętymi przez narody w różnych krajach. Widzimy, jak dochodzi do manipulowania wyborami, jak kandydaci są wetowani i pozbawiani zdolności do sprawowania funkcji, jak nawet wybory są zawieszane już po ich rozpoczęciu, gdy dostrzega się niekorzystny wynik.

W przypadku Polski byliśmy świadkami masowych ingerencji w 2023 r. ze strony Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i rządu niemieckiego. Podobne działania obserwowaliśmy w Austrii, a już rozpoczęto agresję wobec Viktora Orbána i rządzącej na Węgrzech partii Fidesz przed przyszłorocznymi wyborami.