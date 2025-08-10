Tenczyn i skarby koronne

Przede wszystkim dlatego, że roztacza się z niego niesamowity widok na okoliczną Jurę Krakowsko-Częstochowską i na panoramę Beskidów na południu. Zamek należy do najstarszych w Polsce. Przyjmuje się, że jego budowę rozpoczął ok. 1350 r. Andrzej, syn Nawoja, kasztelana krakowskiego. Był on protoplastą rodu i pierwszym, który przybrał nazwisko Tęczyńskich. Jednak budowla jako ukończony obiekt pojawia się po raz pierwszy w dokumentach w 1402 r., w testamencie jego syna Jana, który był właścicielem wielu okolicznych wsi.

W 1410 r. na zamku uwięzieni zostali jeńcy krzyżaccy. Wkrótce stał się on siedzibą rodu Tęczyńskich posiadających ogromne włości w okolicach Krakowa. W 1570 r. Jan Tęczyński przebudował go na renesansową rezydencję.