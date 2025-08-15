Kryminał kaszubski

Z półdystansu II "Profilerkę", serial emitowany przed rokiem na antenie Telewizji Polskiej, zakończył suspens. Dla widzów oraz czytelników, ponieważ film powstał na kanwie powieści, mam dobre wiadomości. Nadchodzącej jesieni zyskają okazję poznania dalszych losów bohaterów tego emocjonującego kryminału.
Główna bohaterka, Julia Wigier, skrywa mroczny sekret. Traumatyczne zdarzenie z dzieciństwa (w wieku dwóch lat widziała zabójstwo matki) determinuje jej życie, doprowadzając do tego, że zajmuje się profilowaniem przestępców. Lecz w istocie cel ma jeden: rozwikłać zagadkę tego tajemniczego morderstwa. Dlatego powraca do rodzinnej Gdyni. Czy zdoła wytropić zabójcę rodzicielki?
Źródło: DoRzeczy.pl
