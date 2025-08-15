Kryminał kaszubski

Główna bohaterka, Julia Wigier, skrywa mroczny sekret. Traumatyczne zdarzenie z dzieciństwa (w wieku dwóch lat widziała zabójstwo matki) determinuje jej życie, doprowadzając do tego, że zajmuje się profilowaniem przestępców. Lecz w istocie cel ma jeden: rozwikłać zagadkę tego tajemniczego morderstwa. Dlatego powraca do rodzinnej Gdyni. Czy zdoła wytropić zabójcę rodzicielki?