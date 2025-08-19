Trudny start nowej szefowej Instytutu Pileckiego w Berlinie. "Niemiecka radna", "bieda umysłowa"

Nie milkną echa po powołaniu nowego kierownika oddziału Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w Berlinie. Media przywołują m.in. kontrowersyjne wypowiedzi Joanny Kiliszek, których udzielała podczas rożnych eventów i demonstracji organizowanych przez ruchy sympatyzujące z opozycją w czasach, gdy w Polsce rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Nominacja wywołała spore poruszenie zarówno wśród polityków, jak i dziennikarzy czy zwykłych użytkowników mediów społecznościowych.

"Litość nie jest dobrym doradcą w mianowaniu na stanowisko"

"Zlepek naiwności i głupoty. Bieda umysłowa. Litość nie jest dobrym doradcą w mianowaniu na stanowisko. Proszę lepiej poszukać, na pewno coś się dla Pani znajdzie. Może w teatrze Pani Jandy? Tyle pieniędzy przytuliła od RP, to może pomoże" – napisała na portalu X była małopolska kurator oświaty Barbara Nowak.

Nowak odniosła się w ten sposób do krążącego po sieci nagrania, na którym nowa kierownik placówki twierdziła, że "jej ojczyzną jest człowieczeństwo i wolność", a w polskim Sejmie, który "odmawia podstawowych praw kobietom, dzieciom, niepełnosprawnym, mniejszościom seksualnym, mniejszościom narodowym, zasiada faszysta".

"Instytut Pileckiego służy do reprezentowania interesów Niemiec w Polsce"

"Nową szefową Instytutu Pileckiego w Berlinie została dr Joanna Kiliszek, radna podberlińskiej gminy wybrana z ramienia niemieckich Zielonych! Oni już nawet się z tym nie kryją – Instytut Pileckiego nie służy rządowi Tuska do dbania o polskie interesy w Niemczech, tylko do reprezentowania interesów Niemiec w Polsce" – napisała z kolei na oficjalnym profilu na portalu X Konfederacja.

"Niedawno szef Instytutu, prof. Ruchniewicz chciał rozmawiać o oddawaniu dóbr kultury Niemcom oraz oznajmiał, że temat reparacji wojennych od Niemiec dla Polski jest zakończony. I nie dość, że nie został odwołany z funkcji, to jeszcze na dyrektorkę oddziału berlińskiego powołuje on osobę bezpośrednio zaangażowaną politycznie w ramach niemieckiego samorządu!" – dodano we wpisie.

"Niemiecka radna"

Z kolei poseł PiS Sebastian Kaleta odniósł się do powielanych w mediach społecznościowych informacji, jakoby Joanna Kiliszek była związana bezpośrednio z niemiecką polityką. "Działaczka niemieckiej partii Zieloni postawiona na czele berlińskiego oddziału Instytutu Pileckiego. Nowa dyrektor Joanna Kiliszek nie dość, że jest niemiecką radną, odżegnuje się od Polskości i wspiera narrację o polskiej winie za niemieckie zbrodnie" – napisał polityk.

twitter

W poniedziałek dyrektor Instytutu Pileckiego Krzysztof Ruchniewicz, cytowany w komunikacie Instytutu Pileckiego, ocenił, że "dr Joanna Kiliszek wielokrotnie w swojej karierze udowodniła, że jest sprawną menedżerką i potrafi budować współpracę między instytucjami kultury i nauki". "Jestem przekonany, że jej doświadczenie i wizja pozwolą nadać berlińskiemu oddziałowi Instytutu Pileckiego nową dynamikę w badaniach i działalności publicznej" – dodał.

