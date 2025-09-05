Cherchez la famme

Z półdystansu II Ten francuski frazes przyszedł mi do głowy po obejrzeniu pierwszego odcinka serialu „Drelich”, który zagości na antenie telewizyjnej Jedynki już 14 września o godzinie 20.25. Bowiem geneza zawartej w nim intrygi jest płci niewieściej.

Marek Drelich (Filip Pławiak) to emanujący opanowaniem warszawiak w wieku inżyniera Stefana Karwowskiego. Rozwodnik utrzymujący dobre relacje z małżonką Izą (Marianna Zydek). Troskliwy tata dwójki dzieci. Ma jednak także drugą twarz. Wikt gwarantuje mu fach złodzieja-włamywacza. Pomysłowego, rzetelnego i lojalnego. Profesjonalisty w każdym calu.