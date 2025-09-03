Plan minimum dla prezydenta w USA
Udostępnijdodaj Skomentuj
Opinie
  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

Plan minimum dla prezydenta w USA

Dodano: 
Prezydent RP Karol Nawrocki
Prezydent RP Karol Nawrocki Źródło: PAP / Paweł Supernak
KONSTYTUCJA WOLNOŚCI | – Nie będziemy unikać konfrontacji z panem prezydentem – zadeklarował podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej, pytany w jednej z dyskusji przez prowadzącego ją Marcina Dumę, szefa IBRIS-u, o to, jaki władza ma pomysł na zmierzenie się z Karolem Nawrockim.

Ilustracją był ranking zaufania IBIRIS-u, w którym nowy prezydent zajmował pierwsze miejsce z zaufaniem na poziomie 41,3 proc. i nieufnością 48 proc. Drugi był Donald Tusk z zaufaniem 36,4 proc., ale znacznie wyższą nieufnością – 53 proc. Gwoli uczciwości trzeba przyznać, że senator Kwiatkowski mówił nie tylko o konfrontacji.

Źródło: DoRzeczy.pl
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także