Wipler o Nawrockim: Zaskakuje mnie hurraoptymizm

Podczas rozmów w Gabinecie Owalnym amerykański przywódca zapowiedział dalszą obecność żołnierzy USA w Polsce, a nawet możliwość zwiększenia ich liczby. Trump zaprosił również prezydenta RP do udziału w przyszłorocznym szczycie G20 w Miami na Florydzie.

Wizyta Nawrockiego w USA została uznana, szczególnie wśród zwolenników PiS, za wielki sukces prezydenta. Inne spojrzenie na tę sprawę ma jednak Przemysław Wipler.

– Zaskakuje mnie ten hurraoptymizm, hurraentuzjazm po wizycie Karola Nawrockiego w Waszyngtonie, ponieważ prawda jest taka, że Amerykanie mają poważne problemy na całym świecie i dla nich strategiczne jest to, co się dzieje w Azji, między nimi a Chinami, i z tej perspektywy też patrzą na Europę Środkową, na swoje stosunki z Polską, Federacją Rosyjską. I to nie jest dobra wiadomość dla nas – powiedział w rozmowie z Polsat News.

Jego zdaniem to, że padła deklaracja niezmniejszania kontyngentu i niewycofywania się z Polski, "to jest ważne, uspokajające", ale jest to póki co jedynie zapowiedź. – Przypomnijmy, że to jest pod wieloma względami bardzo niespójna administracja. Wielokrotnie mówili coś innego, a dzień później robili coś innego. Warto być ostrożnym – stwierdził.

Ważna deklaracja Trumpa

Prezydent USA Donald Trump podczas spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim w Białym Domu zadeklarował, że żołnierze amerykańscy pozostaną w Polsce. Nawrocki poinformował później dziennikarzy, że toczą się rozmowy na temat możliwego zwiększenia obecności sił USA w naszym kraju.

Premier Donald Tusk podkreślił, że deklaracja prezydenta USA o tym, że Stany Zjednoczone nie zamierzały i nie planują w przyszłości wycofania z Polski amerykańskich wojsk, to ważne słowa, które potwierdzają ponadczasowy charakter sojuszu.

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski podkreślił, że to dobrze, że Trump potwierdził dalsze stacjonowanie wojsk amerykańskich w Polsce. Zapewnił też, że w sprawach bezpieczeństwa, odstraszania Rosji i wspierania Ukrainy rząd, prezydent i opozycja w Polsce mówią jednym głosem.

