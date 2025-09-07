Kto zastrzelił Parubija

Zamach na byłego przewodniczącego Rady Najwyżej Ukrainy to kolejna nad Dnieprem egzekucja wykonana przez Ukraińca, ale najprawdopodobniej na zlecenie Kremla

Wostatnią sobotę sierpnia znany ukraiński polityk Andrij Parubij został zastrzelony pod własnym domem we Lwowie. Wracał z siłowni. Zabójca podjechał pod dom ofiary rowerem elektrycznym. Udawał dostawcę jedzenia. Oddał siedem strzałów w plecy polityka. Parubij zmarł, zanim jeszcze przyjechała karetka pogotowia. Już w nocy z niedzieli na poniedziałek Wołodymyr Zełenski poinformował o zatrzymaniu sprawcy. Jest nim 52-letni mieszkaniec Lwowa Mychajło Scelnikow. Przyznał się do winy.

Syn Scelnikowa walczył na froncie. W 2023 r. zaginął bez wieści pod Bachmutem. Informacji na temat jego losu ojciec szukał w rosyjskich mediach społecznościowych. Tak wszedł w kontakt z kremlowskimi służbami. W zamian za wykonanie egzekucji na Parubiju Rosjanie obiecali zwrot ciała poległego syna. Taką wersję wydarzeń, powołując się na swoje źródła, podało Radio Swoboda. Scelnikow już 2 września stanął przed sądem. Jeszcze przed rozprawą otwarcie rozmawiał z dziennikarzami.