Slajdy z wakacji

Czy pociąg do Chorwacji to męka czy wygoda? Czy można okrążyć Mont Blanc, nie wspinając się na szczyt? Czy jest ciągle sens jeździć nad Bałtyk? Mówi się o paragonach grozy, o luksusowej Juracie, gdzie tydzień w hotelu kosztuje 18 tys., o tym, że Zakopane to koszmar. Każdy uważa, że jego pomysł na spędzenie lipca czy sierpnia jest najlepszy. Takie sobie gadanie. Żeby gadanie.