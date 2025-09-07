Slajdy z wakacji

NIEPRAKTYCZNA PANI DOMU II Gdy po wakacjach spotka się kilkoro znajomych, rozpoczyna się debata: Czy Gawrych Ruda jest lepsza niż Dubrownik?
Czy pociąg do Chorwacji to męka czy wygoda? Czy można okrążyć Mont Blanc, nie wspinając się na szczyt? Czy jest ciągle sens jeździć nad Bałtyk? Mówi się o paragonach grozy, o luksusowej Juracie, gdzie tydzień w hotelu kosztuje 18 tys., o tym, że Zakopane to koszmar. Każdy uważa, że jego pomysł na spędzenie lipca czy sierpnia jest najlepszy. Takie sobie gadanie. Żeby gadanie.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
