Abp Szewczuk: Oby wszyscy Polacy byli sojusznikami Ukrainy

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK) w rozmowie z KAI nie kryje zdziwienia, że duża część Polaków nie widzi potrzeby polsko-ukraińskiego partnerstwa.

"Po 187. tygodniach wojny w Ukrainie wydaje się, że większość z nas się do niej przyzwyczaiła, nie wzbudza już takiej uwagi, tak w wymiarze medialnym jak i społecznym oraz osobistym" – zwraca uwagę KAI.

– W Polsce tak nie powinno być. Weźmy niedawny atak rosyjskich dronów na terytorium Polski, co jest przecież jawnym aktem agresji Rosji. Wszyscy dzisiaj pytają się dlaczego, jak to się stało? Dla nas w Ukrainie jest to oczywiste. Ktoś, kto kiedyś myślał, że wojna jest tam, gdzieś, daleko, że można się tym nie przejmować, głęboko się pomylił. Kiedy zjednoczona Europa nie zdawała sobie sprawy, że wojna jest wielkim zagrożeniem nie tylko dla Ukrainy, ale też dla Europy wtedy okazuje się, że wojna przychodzi do europejskiego domu. Bardzo ważne jest zrozumieć, że wojna w Ukrainie nie jest wojną ukraińską. Jest to naprawdę wojna przeciwko europejskiej cywilizacji. Dzisiaj jak nigdy stało się to oczywiste, że Ukraina swoją walką chroni Polskę i tym samym pokój i spokój we wszystkich innych krajach Europy – wskazuje abp. Szewczuk.

"Eskalacja ataków"

– Prezydent Trump mówi o tym, że jest bliski doprowadzenia do zakończenia wojny. Niestety po spotkaniu prezydenta na Alasce z Putinem, nastąpiła niezwykle intensywna eskalacja ataków Rosji, skala i intensywność i siła bombardowań jest coraz większa. Hydra wojny mutuje i nabiera coraz gorszego oblicza. Każdej nocy w Ukrainie Rosja zabija i rani dziesiątki cywilnych ludzi – dodał ukraiński hierarcha.

– Z jednej strony mówi się o bliskim i szybkim pokoju, a z drugiej strony żyjemy realną eskalacją wojny w Ukrainie. Rosjanie systematycznie niszczą cywilną infrastrukturę i my naprawdę się boimy, jaka będzie zbliżająca się zima. Nasi energetycy mówią, że musimy być gotowi, że Ukraina nie będzie miała elektryczności. (...) W kontekście działań dyplomatycznych przypomnijmy, na czym powinien polegać sprawiedliwy pokój dla Ukrainie – powiedział Szewczuk.

