Przywileje utrzymane. "Powinni zasiadać w Radzie Najwyższej Ukrainy"

Większość sejmowa przegłosowała w piątek ustawę, która uzależnia wypłatę świadczeń socjalnych dla cudzoziemców od ich aktywności zawodowej w Polsce. Platforma Obywatelska i jej koalicjanci zagłosowali też przeciwko poprawce wprowadzającej zakaz promowania w Polsce ideologii banderyzmu. Politycy PiS i Konfederacji nie kryją oburzenia zachowaniem parlamentarzystów PO, PSL, Polski 2050 i Lewicy. Głos zabrała m.in. Ewa Zajączkowska-Hernik z Konfederacji.

Zajączkowska-Hernik: KO, Lewica, PSL i Polska2050 pomylili parlamenty

"Oni znowu to zrobili. Mimo weta prezydenta Nawrockiego koalicja Tuska raz jeszcze przegłosowała ustawę przedłużającą 800+ i darmową ochronę zdrowia dla Ukraińców oraz głosowała przeciwko karaniu za banderyzm. W przeciwieństwie do Polaków Ukraińcy wciąż nie będą musieli nawet pracować i płacić składek, żeby korzystać z naszej publicznej ochrony zdrowia, wciąż też będziemy sponsorować dla nich 800+. Zakazu propagowania zbrodniczej ideologii banderyzmu też nie będzie. KO, Lewica, PSL i Polska2050 pomylili parlamenty i powinni zasiadać w Radzie Najwyższej Ukrainy, bo bardziej reprezentują obywateli ukraińskich niż polskich. Wstyd" – zwraca uwagę europarlamentarzystka Konfederacji.

Apel do prezydenta o weto

Konfederacja apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowanie ustawy. "Czy po to nakręcali tę histerię przez ostatnie dni? Liczę, że prezydent Nawrocki raz jeszcze stanie na wysokości zadania i zawetuje tę niesprawiedliwą wobec Polaków ustawę. Mamy rekordowy deficyt budżetowy, ogromne potrzeby na każdej płaszczyźnie funkcjonowania państwa, w tym obronności i nie możemy pompować kolejnych miliardów na przywileje socjalne dla cudzoziemców! Przypominam, że przegłosowana dziś ustawa obejmować ma również młodych Ukraińców, którzy po decyzji prezydenta Zełenskiego mogą teraz swobodnie wyjeżdżać z kraju. I ich też będziemy sponsorować!" – czytamy dalej.

Patologiczny system

"Nasze pseudoelity stworzyły jakiś patologiczny system, gdzie obywateli innego państwa traktuje się lepiej niż samych Polaków. Nie ma na świecie drugiego takiego kraju! Program 800+, z założenia przecież pro-demograficzny, powinien być przeznaczony tylko dla Polaków, a składki na ochronę zdrowia powinni płacić wszyscy!" – podsumowała Zajączkowska-Hernik.

twitterCzytaj też:

Nawrocki chce zakazać symboli banderyzmu. Niemiecka gazeta: Przejaw nienawiści i podłościCzytaj też:

"Jesteśmy zaniepokojeni". Czarnek wskazuje na "antypolskie i banderowskie nastroje"