Koalicja przeciwko zakazowi propagowania banderyzmu. "Jak wy ludziom spojrzycie w twarz?"

Większość sejmowa przegłosowała w piątek ustawę, która uzależnia wypłatę świadczeń socjalnych dla cudzoziemców od ich aktywności zawodowej w Polsce.

Sejm w piątek podjął decyzję o ograniczeniu wypłat świadczenia socjalnego 800 plus dla obcokrajowców, w tym dla obywateli Ukrainy. Dawanie tych pieniędzy będzie powiązane z aktywnością rodzica na rynku pracy. Ostatecznie o losie ustawy zdecyduje prezydent Karol Nawrocki, który wcześniej wyszedł z inicjatywą ograniczenia świadczeń socjalnych dla niepracujących Ukraińców.

Konfederacja oraz Konfederacja Korony Polskiej złożyły wnioski o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. Wskazały, że w istocie jest to ustawa o świadczeniach i przywilejach dla Ukraińców. Wnioski nie uzyskały one akceptacji innych ugrupowań.

Od razu po głosowaniu poseł Dariusz Matecki przekazał, że koalicja pod wodzą premiera Donalda Tuska zagłosowała przeciwko karaniu za propagowanie banderyzmu.

Co zakłada rządowy projekt dotyczący Ukraińców?

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, rząd przedstawił po tym, jak pod koniec sierpnia prezydent Karol Nawrocki poinformował, że nie podpisał nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Prezydent przedstawił wówczas własny projekt, m.in. wiążący prawo do świadczenia „800 plus” dla Ukraińców z pracą w Polsce. Prezydencki projekt nie jest jednak procedowany przez Sejm.

Projekt rządu ma na celu m.in. uszczelnienie system otrzymywania świadczeń na rzecz rodziny przez cudzoziemców. Prawo do tych świadczeń zostanie powiązane z aktywnością zawodową oraz nauką dzieci w polskiej szkole, z wyjątkami dotyczącymi np. osób z niepełnosprawnościami. Poza tym prawo do świadczeń będzie powiązane z uzyskiwaniem przez cudzoziemców co najmniej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, co oznacza, że w 2025 roku będzie to 2333 zł brutto.

Wprowadzone zostaną również ograniczenia dotyczące możliwości korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przez dorosłych obywateli Ukrainy. Chodzi m.in. o programy zdrowotne, rehabilitację leczniczą, leczenie stomatologiczne czy programy lekowe. Poza tym rząd chce przedłużyć dotychczasowe przepisy dotyczące legalności pobytu obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną do 4 marca 2026 roku.

