"Hańba!". Konfederacja grzmi po głosowaniu ws. Ukraińców

Wnioski o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu o pomocy obywatelom Ukrainy złożyły koła poselskie Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej. Włodzimierz Skalik powiedział, że "stanowisko koła poselskiego Konfederacja Korony Polskiej jest niezmienne". – Mówimy dość. Stop ukrainizacji Polski. Stop banderyzacji polskiej racji stanu – dodał.

Michał Wawer z Konfederacji ocenił zaś, że "ekipa rządząca, z godną podziwu determinacją, walczy dalej w obronie ukraińskich przywilejów". Zdaniem posła jednym z takich przywilejów jest ten w dostępie do systemu ochrony zdrowia.

Wniosek Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej został odrzucony.

Tylko jeden poseł PiS głosował za

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak podkreślił na platformie X, przedstawiając wyniki głosowania, że tylko jeden poseł PiS zagłosował za odrzuceniem ustawy w pierwszym czytaniu. Reszta posłów PiS wstrzymała się od głosu.

Z kolei Witold Tumanowicz ocenił sejmowe głosowanie jako "hańbę". "Chcą utrzymać przywileje i socjal dla Ukraińców. Te pieniądze powinny iść na systemy obrony przeciwko dronom i na bezpieczeństwo Polaków" – dodał.

Co zakłada rządowy projekt dotyczący Ukraińców?

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, rząd przedstawił po tym, jak pod koniec sierpnia prezydent Karol Nawrocki poinformował, że nie podpisał nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Prezydent przedstawił wówczas własny projekt, m.in. wiążący prawo do świadczenia „800 plus” dla Ukraińców z pracą w Polsce. Prezydencki projekt nie jest jednak procedowany przez Sejm.

Rządowy projekt ma na celu m.in. uszczelnienie system otrzymywania świadczeń na rzecz rodziny przez cudzoziemców. Prawo do tych świadczeń zostanie powiązane z aktywnością zawodową oraz nauką dzieci w polskiej szkole, z wyjątkami dotyczącymi np. osób z niepełnosprawnościami. Poza tym prawo do świadczeń będzie powiązane z uzyskiwaniem przez cudzoziemców co najmniej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, co oznacza, że w 2025 roku będzie to 2333 zł brutto.

Ponadto wprowadzone zostaną również ograniczenia dotyczące możliwości korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przez dorosłych obywateli Ukrainy. Chodzi m.in. o programy zdrowotne, rehabilitację leczniczą, leczenie stomatologiczne czy programy lekowe.

Poza tym rząd chce przedłużyć dotychczasowe przepisy dotyczące legalności pobytu obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną do 4 marca 2026 roku.

