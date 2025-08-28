"Jesteśmy zaniepokojeni". Czarnek wskazuje na "antypolskie i banderowskie nastroje"

Prezydent Karol Nawrocki zawetował w poniedziałek nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Swoją decyzję motywował m.in. tym, że świadczenie "800 plus" powinni dostawać tylko ci Ukraińcy, którzy pracują w Polsce. Do Sejmu został złożony prezydencki projekt ustawy dotyczący pomocy obywatelom Ukrainy, który zakłada m.in. dostęp do świadczeń i ochrony zdrowia tylko dla osób, które pracują i opłacają składki w Polsce.

Skandaliczne wypowiedzi po wecie prezydenta

Po prezydenckim wecie w przestrzeni publicznej pojawiły się szokujące wypowiedzi.

Prezes Związku Ukraińców w Polsce Mirosław Skórka ocenił w TVP Info, m.in. że "jeżeli będziemy realizować model państwa nacjonalistycznego, to jest to model, który bardzo mocno proponuje nam Moskwa i Kreml". Stwierdził też, że weto Karola Nawrockiego "to jest destrukcyjne działanie pana prezydenta i jego środowiska. "To jest de facto realizacja polityki Kremla, a nie Polski"– stwierdził.

Z kolei Ukrainiec z polskim obywatelstwem Witalij Mazurenko w Polsat News porównał prezydenta Karola Nawrockiego do kryminalisty. – Retoryka i zachowania pana Nawrockiego to nie są zachowania prezydenckie, tylko zachowania Pahana. Tak określa się w rosyjskich więzieniach przywódcę kryminalnego – powiedział.

Czarnek: Weto ujawniło antypolskie i banderowskie nastroje

Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek w czwartek podczas konferencji prasowej powiedział, że "jesteśmy zaniepokojeni potwierdzeniem antypolskich nastrojów co najmniej wśród części mniejszości ukraińskiej w Polsce, ale niestety także u władz Ukrainy".

– Weto prezydenta do ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom ukraińskim jest jak najbardziej uzasadnione. To weto ujawniło antypolskie i banderowskie nastroje. My stoimy twardo na stanowisku – chcemy wolnej i niepodległej Ukrainy, dlatego jej pomagać w interesie Polski, ale ten interes musi polegać również na tym, że mamy święty obowiązek zadbać również o godność naszych pomordowanych ludobójczo rodaków – podkreślił.

Przemysław Czarnek zauważył, że „pomagając Ukrainie nie możemy pozwolić na deptanie pamięci pomordowanych na Wołyniu i żeby gloryfikowane były elementy i symbole banderyzmu”. – Musimy twardo postawić na wzajemny szacunek w tych relacjach – dodał.

