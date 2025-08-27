Po tych słowach zawrzało. "Dopiero zobaczymy, jak zachowują się Ukraińcy"

Wypowiedź Witalija Mazurenki, która padła we wtorek wieczorem na antenie Polsat News rozgrzała media społecznościowe.

Przypomnijmy, że krytykując prezydenckie weto ws. pomocy Ukraińcom ukraiński dziennikarz porównał Karola Nawrockiego do kryminalisty. – Retoryka i zachowania pana Nawrockiego to nie są zachowania prezydenckie, tylko zachowania Pahana. Tak określa się w rosyjskich więzieniach przywódcę kryminalnego – powiedział Mazurenko.

Prowadząca program Agnieszka Gozdyra natychmiast zareagowała na słowa swojego gościa. – To jest obraźliwe dla głowy państwa polskiego i wydaje mi się, że powinien pan się zastanowić, czy takie określenie jest na miejscu. Porównuje pan polskiego prezydenta do osoby z więziennego otoczenia. To jest przekroczenie granicy – powiedziała dziennikarka.

Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości Andrzeja Śliwki, zachowanie Mazurenki jedynie potwierdza słuszność decyzji prezydenta. "Polska powinna mu pomóc, by wspierał wolną Ukrainę nie tylko słowem, lecz także czynem. W końcu to mężczyzna w wieku poborowym – a skoro w Polsce jest mu za ciasno" – napisał na platformie X.

W podobnym tonie wypowiedział się inny poseł PiS, Sebastian Kaleta. On jednak domaga się wyciągnięcia za te słowa konsekwencji. Były wiceminister sprawiedliwości wezwał do wszczęcia wobec ukraińskiego dziennikarza śledztwa ws. znieważenia prezydenta.

Bardzo krytyczne słowa pod adresem Mazurenki popłynęły także od Rafała Komarewicza z Polski 2050. W ocenie parlamentarzysty, tego rodzaju wypowiedzi zdecydowanie nie pomagają sprawie Ukraińców w Polsce. "Skandaliczne słowa z ust gościa programu nie powinny nigdy paść w kierunku Prezydenta Rzeczypospolitej" – wskazał.

Łukasz Warzecha z tygodnika "Do Rzeczy" ocenił z kolei, że mamy do czynienia z klasyczną ukraińską reakcją: chamską i bezczelną. "W ogóle mnie to nie zaskakuje, bo już to widywaliśmy, gdy polski rząd czy poprzedni prezydent ośmielili się lekko krzywo spojrzeć na Ukrainie. Ale teraz to oczywiście inny poziom i teraz dopiero zobaczymy, jak zachowują się Ukraińcy, gdy Polska ma polityka próbującego bronić naszego interesu na serio" – podkreślił publicysta.

