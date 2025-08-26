Tak ukraiński dziennikarz nazwał Nawrockiego. Reakcja Gozdyry

Karol Nawrocki przekazał podczas poniedziałkowego briefingu prasowego, że nie podpisał ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Jak podkreślił, sytuacja w zakresie polskich finansów publicznych i "emocji politycznej i społecznej się zmieniła".

– Prawo zaproponowane 3,5 roku temu dzisiaj powinno zostać skorygowane. Jestem przekonany, że wszystkie większe środowiska polityczne deklarują jasno, iż 800+ powinno przynależeć tylko tym uchodźcom z Ukrainy, którzy pracują. (...) Ustawa, którą dostałem na biurko o pomocy obywatelom Ukrainy nie dokonuje tej korekty. Ja zdania nie zmieniam i zamierzam wykonywać zobowiązania. 800+ powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy. Podobnie z ochroną zdrowia – zauważył.

Ukraiński dziennikarz: Nawrocki jak kryminalista

Decyzję prezydenta Karola Nawrockiego ostro skrytykował ukraiński dziennikarz Witalij Mazurenko.

– Retoryka i zachowania pana Nawrockiego to nie są zachowania prezydenckie, tylko zachowania Pahana. Tak określa się w rosyjskich więzieniach przywódcę kryminalnego – powiedział na antenie Polsat News.

Prowadząca program Agnieszka Gozdyra natychmiast zareagowała na słowa rozmówcy. – To jest obraźliwe dla głowy państwa polskiego i wydaje mi się, że powinien pan się zastanowić, czy takie określenie jest na miejscu. Porównuje pan polskiego prezydenta do osoby z więziennego otoczenia. To jest przekroczenie granicy – powiedziała dziennikarka.

– Nie uważam, że to przekroczenie granicy – odpowiedział Mazurenko. – Ja porównuje zachowania konkretnej osoby, nie chce podważać instytucji prezydenta. Jego zachowanie uderza w bezbronnych ukraińskich imigrantów – dodał.

Mazurenko do Gozdyry: To narracja faszystów z Konfederacji

Gozdyra zapytała gościa programu o sytuację, do jakiej doszło niedawno na Stadionie Narodowym podczas koncertu białoruskiego artysty Maksa Korża. Na trybunach doszło do zamieszek, a w niektórych miejscach można było zauważyć banderowskie flagi.

– Przychodzi pani łatwo narracja, którą narzucają: Federacja Rosyjska oraz narastający w Polsce faszyści z Konfederacji, którzy ten temat podgrzewają – ripostował Mazurenko.

