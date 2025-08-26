"Poziom hipokryzji sięga zenitu". Ostre słowa z Pałacu Prezydenckiego

– Poprzednim razem podpisałem 21 ustaw, jedną zawetowałem. Dzisiaj staję przed Państwem z informacją, że 5 ustaw podpisałem, trzy ustawy został zawetowane. Wszystko odbywa się z uwzględnieniem mechanizmu tego tworzenia prawa w Polsce, z jasną statystyką, że rozwiązania, które są dla Polski dobre, spotykają się z moją akceptacją – ogłosił podczas poniedziałkowego briefingu prasowego prezydent.

Karol Nawrocki przekazał również, że nie podpisał ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Jak podkreślił, sytuacja w zakresie polskich finansów publicznych i "emocji politycznej i społecznej się zmieniła". – Prawo zaproponowane 3,5 roku temu dzisiaj powinno zostać skorygowane. Jestem przekonany, że wszystkie większe środowiska polityczne deklarują jasno, iż 800+ powinno przynależeć tylko tym uchodźcom z Ukrainy, którzy pracują. (...) Ustawa, którą dostałem na biurko o pomocy obywatelom Ukrainy nie dokonuje tej korekty. Ja zdania nie zmieniam i zamierzam wykonywać zobowiązania. 800+ powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy. Podobnie z ochroną zdrowia – zauważył.

Weto Nawrockiego. Przydacz: Uszczelniamy system

Decyzja prezydenta wywołała krytykę ze strony polityków koalicji rządzącej. Do sprawy odniósł się na antenie Polsat News szef Biura Polityki Międzynarodowej, Marcin Przydacz.

– Część z tej ustawy zasługuje na akceptację i podpis, np. w tym zakresie, o którym mówił pan minister Szefernaker. Dlatego prezydent składa inicjatywę ustawodawczą, niech się Sejm zbierze jak najszybciej we wrześniu, po to aby nie doprowadzić do paraliżu chociażby w tym zakresie – mówił prezydencki minister.

– To, co wetuje pan prezydent, to np. program 800 plus dla ludzi, którzy nie pracują albo często nie mieszkają w Polsce. Po prostu uszczelniamy system. Nie ma miejsca na wykorzystywanie naszej gościnności. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy – tak mówił prezydent w wyborach – podkreślił Przydacz.

Prezydencki minister uderza w "liberalną Polskę"

Jak podkreślił szef BPM, "80 procent Ukraińców mieszkających w Polsce pracuje i oni spokojnie mogą zasługiwać na różnego rodzaju otwarcie systemu dla nich".

– Natomiast jest też taka grupa, która nie pracuje i jak ktoś nie pracuje, to trudno, żeby przynosił dla gospodarki pieniądze – zastrzegł.

Marcin Przydacz wytknął niekonsekwencję politykom koalicji rządzącej.

– Przypominam, że jeszcze nie tak dawno liberalna Polska mówiła, że w ogóle Polkom się nie należy 800 plus, bo przecież to wydadzą na głupoty. A teraz ta sama liberalna Polska walczy przeciwko Karolowi Nawrockiemu o Ukraińców. Poziom hipokryzji jednak sięga tutaj zenitu – stwierdził.

